Bocce, la reggina Sharon Cotroneo trionfa al 1° trofeo Anita Garibaldi

Bocce Sport da vecchi …..infatti 14 e 20 sono gli anni di Claudia Sticchi e Sharon Cotroneo le due bravissime atlete che hanno disputato la finalissima del Trofeo regionale Femminile di bocce “Anita Garibaldi” organizzato dalla ASD Ponte Ammiraglio, dove hanno gareggiato atlete delle Sicilia (Palermo, Trapani, Ragusa) e della Calabria (Reggio Calabria e Catanzaro). L’organizzazione della manifestazione ha consolidato il principio che lo sport delle bocce è uno sport “inclusivo”, infatti la società Asd Ponte Ammiraglio ha dato il massimo per fare sentire le atlete a casa sua…… nell’intervallo fra fase eliminatorie e fase finale hanno pranzato tutte assieme avendo la possibilità di scambiare opinioni, stati d’animo e soprattutto per conoscersi meglio. Emozionante è stato l’intervento del segretario societario Simone Emma, che ha voluto spiegare chi fosse Anita Garibaldi ma soprattutto il ruolo che ha avuto per un’Italia unita.

Ritornando alla fase agonistica le due atlete non si sono risparmiate per impegno e voglia di vincere giocando a un buon livello tecnico, ma alla fine la giovanissima atleta della ASD Arangea di Reggio Calabria Sharon Cotroneo ha superato Claudia Sticchi del Circolo del Mediterraneo con il punteggio di 12-11! Sull’altro gradino del podio oggi è salita Mimma Pilo della ASD Ponte Ammiraglio, regalando un ulteriore sorriso ai dirigenti del Ponte Ammiraglio D’Alessandro F. e Fragiglio G. che da anni oramai credono nel movimento boccistico rosa nella loro società Alla manifestazione bisogna registrare la consueta partecipazione del presidente regionale FIB Nicolò Pecorella, delle rappresentati commissione Fib regionale settore Femminile D’Alessandro M. e Pace G. Inoltre si registra la presenza di Rosy Lucido, donna molto impegnata nel volontariato del quartiere che stà scoprendo la famiglia Bocce Ponte Ammiraglio Direzione gara: Fragiglio Andrea arbitro regionale AIAB Arbitri di società: Fragiglio G. – Aricò S. – Vainolo R.