Bocce, tre primi posti per gli juniores dell'Asd Ponte Ammiraglio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Claudia Sticchi e Antonino Sinagra della Asd Ponte Ammiraglio sempre sul podio nella Kermesse giovanile svolta dal 26 al 28 aprile a San Vito Lo Capo, nel Trapanese. Alla competizione gli juniores sono arrivati forti della preparazione ricevuta nella propria società di pertinenza, beneficiato della rimodulazione della manifestazione che prima di entrare in gara ha permesso loro di svolgere uno stage formativo delle altre specialità della Sport Bocce Raffa – Petanque - Bocce Beach - Paralimpica e Volo.

Claudia Sticchi ha sfoderato una "doppietta" infatti si è classificata prima negli under 18, specialità individuale e nei tiri di precisione. Antonino Sinagra si è classificato primo nella specialità individuale e secondo nei tiri di precisione. I nostri atleti sono stati supportati in questi tre giorni dagli istruttori federali Andrea Fragiglio e Roberta Rossi.

La classifica: Under 15 (tradizionale) 1^ Antonino Sinagra (Ponte Ammiraglio); 2^ Rosario Simonte (Buseto). Under 18 (tradizionale) 1^ Claudia Sticchi (Ponte Ammiraglio); 2^ Salvatore Maniaci (San Vito lo Capo). Under 15 (tiri di precisione) 1^ Rosario Simonte (Buseto); 2^ Antonino Sinagra antonino (Ponte ammiraglio). Under 18 (tiri di precisione) 1^ Claudia Sticchi (Ponte Ammiraglio); 2^ Alessandro Fontana (Buseto) 5° trofeo cosimo montinari

Gara nazionale femminile svolta a Lecce. Altro buon piazzamento per la Asd Ponte Ammiraglio che, grazie a Marilena D’Alessandro, sale sul podio come terza classificata, superata da un'atleta bolognese.