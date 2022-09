Bocce, Claudia Sticchi orgoglio rosanero: seconda ai campionati italiani under 15

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Claudia Sticchi del circolo del Mediterraneo a un passo dal titolo italiano under 15 svoltasi a Verona il 10 e 11 Settembre, infatti si è classificato seconda alle spalle di un atleta Marchigiana, Sofia Minardi. Il tecnico Andrea Fragiglio era a un passo di bissare il titolo conquistato sempre a Verona anni fa. Ma è consapevole che bisogna continuare ad allenarsi per raggiungere la vetta da sottolineare che tantissimi tifosi di bocce siciliani hanno seguito la finalissima in diretta Streaming, hanno sostenuto la nostra Campionessa Claudia Sticchi con messaggi di stima nei vari social. Complimenti Claudia orgoglio palermitano.