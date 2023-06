Bocce, cala il sipario sui i campionati provinciali: ecco chi sono i campioni del 2023

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si sono conclusi i campionati provinciali di bocce con l'assegnazione degli ultimi tre titoli disponibili, ossia quello della specialità individuale.

Per la categoria B maschile vince Mimmo Nolfo della Asd Olimpia; per la categoria C maschile vince Russo Francesco Paolo del Dopolavoro Ferroviario; per la categoria B femminile vince Mara Zaccaria della Ads Ponte Ammiraglio.

Ecco l'elenco completo degli atleti che rappresenteranno Palermo ai prossimi campionati regionali siciliani. categoria B individuale Mimmo Nolfo, individuale femminile Mara Zaccaria, categoria C individuale Russo F. Paolo, coppia Francesco Colletta-Carmelo Saia.