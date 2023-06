Bocce, campionati regionali: i giocatori di Palermo sfiorato il triplete

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Per poco i giocatori palermitani non hanno conquistato tutti i tre titoli in palio ai Campionati regionali Juniores Maschili e Seniores Femminile di San Vito Lo Capo (Tp). Nella categoria Under 15 Antonino Sinagra della ASD Ponte di Ammiraglio (Pa) conquista il titolo di Campione Regionale staccando il pass per andare ai prossimi Campionati Italiani Juniores di Pesaro, nella foto premiato dal nuovo sindaco di San Vito Lo Capo Dott. Francesco La Sala; secondo classificato Gianni Matteo della Asd Floridia (Sr) Nella categoria Under 18 Jan Matteo Sticchi della Asd Circolo del Mediterraneo conquista il titolo superando in finalissima il suo compagno di squadra Paolo Bruno, anche loro conquista il titolo di Campione Regionale staccano il pass per andare ai prossimi Campionati Italiani Juniores di Pesaro. Nella Seniores Femminile il titolo si è decretato proprio all’ultima boccia giocata…. dove la nostra atleta Marilena D’Alessandro della Asd Ponte Ammiraglio si era portata in vantaggio per 11 punti a 8, ma si è arresa per 12 punti a 11 alla campionessa regionale la messinese Grazia Gemelli della Asd Rsport (Me); entrambe le atlete rappresenteranno la Sicilia ai prossimi campionati Italiani che si svolgeranno in Toscana.

Un bilancio positivo per i nostri atleti, ma non deve passare inosservato l’impegno messo dalle altre atlete che non hanno raggiunto il podio, ma hanno ben figurato Giusy Caviglia, Lia Lupo, Carmela Piccirilli, Mimma Pilo, Mara Zaccaria. Il prossimo weekend quattro nostre atlete Marilena D’Alessandro, Claudia Sticchi, Mara Zaccaria, Mimma Pilo faranno parte della squadra siciliana impegnata in un quadrangolare in Calabria, sicuri che la nostra squadra siciliana potrà competere per salire sul gradino più alto del podio!