Bocce, Pace e Nolfo campioni provinciali di categoria B

Pietro Pace e Mimmo Nolfo della asd Olimpia sono i campioni Provinciali di categoria B, hanno superato in finale la coppia della Asd Ponte Ammiraglio Fragiglio - Mineo in una partita giocata ad alto livelli di gioco. Nella categoria C conquistano il titolo come nel 2021 I portacolori del Circolo del Mediterraneo Giardina Paolo e Mazzola Ernesto che hanno superato la formazione della Asd Olimpia Colletta- Saja. Direttore di Gara: Andrea Fragiglio, arbitro regionale Aiab.

Prossimo appuntamento il 15 Maggio 2022 per i campionati Provinciali specialità individuale