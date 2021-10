Campionato di società di bocce, la bocciofila Olimpia vince e vola a Bergamo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il campionato di società di bocce 2021 ha visto nel secondo turno interregionale impegnate la nostra società Olimpia contro la compagine sarda Carbonia (Ca), per stabilire chi entrava ai quarti di finale che si svolgeranno a Bergamo. Nel doppio incontro disputato in andata e ritorno nelle due bellissime isole ha visto vincere nettamente la compagine palermitana dell’ Olimpia, acquisendo di essere fra le “8” migliori squadre d’Italia di prima categoria. Come sottolineato dal presidente societario Gaetano Savoca, "oltre al risultato tecnico è emerso il grande clima di sportività, accoglienza ect. fra le due squadre. Bergamo stabilirà se per l’anno sportivo 2022 la nostra bocciofila passerà in A2. Siamo sicuri anche a “bocce ferme” che la squadra del Tecnico Carmelo Lo Iacono darà il massimo per raggiungere questo obiettivo".

Ecco gli atleti che compongono la squadra. Miloro Maurizio – Capitano; Greco Antonino; Pace Piero; Sposito Matteo; Impellitteri Giuseppe; La Mattina Angelo; Vitale Marco; Megna Giuseppe; Nolfo Domenico. Forza ragazzi!