Ancora una trasferta amara per la Rugby Palermo, sconfitta a Benevento per 20-15

Finisce 20 a 15 per il IV circolo Benevento la quarta gara del girone interregionale per la promozione in serie B. Un'altra trasferta amara per i ragazzi della Rugby Palermo che come in tutte le altre gare giocate sono sempre stati in partita e questa Domenica a lungo anche avanti. Subito in vantaggio con una Meta di Molina non trasformata da Benfante (0-5), poco dopo i padroni di casa beneventani accorciano con una punizione (3-5). A metà prima frazione arriva la meta di Ferrigno, realizzata da Benfante (3-12). Al 37' i padroni di casa accorciano con una meta non realizzata (8-12). Al 37' va a segno Benfante con una punizione e porta il distacco a +7 (8-15). Proprio sul finire della prima frazione vanno ancora in meta i campani, stavolta realizzata, portandosi in parità (15-15) e si chiude così la prima frazione.

Nella seconda frazione due punizioni da lunga distanza di Benfante non arrivano tra i pali e il Benevento con una meta non realizzata passa avanti (20-15). Sarà questo il risultato finale. Bene i neroarancio, una squadra molto giovane, come spesso dice il coach Gioacchino La Torre che avrà adesso un'altra trasferta ad Afragola e poi 3 partite in casa ed un'altra lunga trasferta a Lecce. Sicuramente tra le mura amiche la classifica dei palermitani migliorerà e riusciranno a dare altre soddisfazioni agli appassionati di Rugby cittadino.

Classifica ( A meno di decisioni del Giudice sportivo ) Arechi 16 Bros 15 Tigri Bari 15 IV circolo Benevento 7 Palermo 6 Napoli Afragola 0. Prossima gara: Napoli Afragola-Rugby Palermo.