Beach handball: le nazionali si preparano per gli Ehf euro in Spagna: nello staff anche il palermitano Paolo Mottareale

Le Nazionali maschile e femminile di beach handball entrano nel rush finale che le condurrà a debuttare agli Ehf euro del 24-28 maggio a Nazarè, in Portogallo. Le due selezioni azzurre sono partite ieri (martedì) alla volta di Malaga, in Spagna, dove saranno impegnate fino al prossimo 23 maggio, giorno del trasferimento in terra lusitana e nella sede dei prossimi Europei. In terra spagnola le squadre guidate dai tecnici Pasquale Maione e Dani Lara Cobos effettueranno test match contro squadre locali – tra cui anche il Ciudad de Malaga – e allenamenti utili a definire gli ultimi dettagli tecnici e tattici in vista dell’importante torneo continentale.

I convocati della Nazionale maschile: PORTIERI: Pedro Hermones (1993 – Bolzano), Giovanni Pavani (2000 – US Saintes\FRA) IN CAMPO: Luigi Arena (2003 – Banca Popolare Fondi), Nicolas Dieguez (2000 – Venplast Dossobuono), Alessandro Benini (2001 – Monaco Handball\MON), Nicolas Carlos Balogh Sedda (1992 – Ferrarin), Leo Andreotta (2004 – Campus Italia), Nicola Moser (1997 – Pressano), Ignazio Degiorgio (1999 – Conversano), Daniele Munda (2002 – Genea Lanzara), Christian Mitterrutzner (2001 – Brixen), Davide Notarangelo (2000 – Sidea Group Fasano), Marco Beltrami (1992 – Carpi), Gregorio Mazzanti (2000 – Romagna), Filippo Angiolini (1999 – Sidea Group Fasano) STAFF TECNICO: Pasquale Maione (allenatore), Salvatore Onelli (vice-allenatore) STAFF MEDICO: Roberto De Gregorio (medico), Paolo Mottareale (fisioterapista) DELEGATO FIGH: Daniele Fachechi Davide Notarangelo, Filippo Angiolini, Marco Beltrami e Gregorio Mazzanti raggiungeranno la squadra dopo avere ultimato gli impegni indoor nei play-off e play-out della Serie A Gold. Con il roster al completo, coach Pasquale Maione potrà individuare l’elenco definitivo dei 12 atleti che disputeranno gli Europei. Le convocate della Nazionale femminile: PORTIERI: Nila Bertolino (2000 – Cassano Magnago), Elisa Ferrari (1993 – Securfox Ferrara) IN CAMPO: Diana Kobilica (2001 – Montecarlo), Cyrielle Lauretti Matos (1997 – Jomi Salerno), Giovanna Lucarini (2001), Stella Maccari (1997 – Grosseto), Martina Mazzieri (1994 – Venplast Dossobuono), Matilde Tisato (1998 – Uniatlantico Pereda\ESP), Violetta Vegni (2000 – Brixen Südtirol), Ilaria Dalla Costa (1995 – Jomi Salerno), Vanessa Djiogap (2001 – Cellini Padova), Carelle Djiogap (2000 – Cellini Padova) STAFF TECNICO: Daniel Lara Cobos (allenatore), Pedro Soria Serrano (vice-allenatore) STAFF MEDICO: Salvatore Gagliardo (medico), Francesco Giuffrida (fisioterapista) DELEGATO FIGH: Daniele Fachechi La composizione dei gironi agli EHF EURO 2023 maschili: Gruppo A: Croazia, Norvegia, Polonia, Paesi Bassi Gruppo B: Ungheria, Francia, Portogallo, ITALIA Gruppo C: Spagna, Ucraina, Svezia, Grecia Gruppo D: Danimarca, Germania, Romania, Svizzera La composizione dei gironi agli EHF EURO 2023 femminili: Gruppo A: Germania, Danimarca, Francia, ITALIA Gruppo B: Paesi Bassi, Ucraina, Portogallo, Macedonia Gruppo C: Ungheria, Grecia, Norvegia, Slovacchia Gruppo D: Spagna, Polonia, Croazia, Romania