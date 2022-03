Basket in carrozzina, il carinese Salvo Viterbo si veste di azzurro

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L’atleta Salvo Viterbo è stato inserito dalla Federazione Italiana di Basket in Carrozzina (Fipic) nell’elenco degli atleti di interesse nazionale Under 19 per l’anno solare 2022. Così saranno 3 gli atleti di "Osa, i Ragazzi di Panormus", squadra sostenuta dalla Cooperativa, insieme a Nicola e Gabriele che erano già stati inseriti in precedente convocazione, già nei prossimi giorni gli atleti saranno pronti a vestire la maglia azzurra.

Il carinese Viterbo, classe 2006, e al suo terzo anno di campionato giovanile nazionale, e da sottolineare anche la sua partecipazione anche al campionato nazionale di serie B. Un doppio impegno che lo tiene davvero tanto impegnato sia con gli allenamenti che le doppie gare di campionato. Inizia la sua avventura con il Campus Candido Camp in Sicilia nel 2017, e da quella avventura non si è più fermato. Diventando ogni anno sempre più forte, e naturalmente è riuscito negli anni a diventare indipendente anche nelle lunghe trasferte che si effettuano anche in Puglia e in Sardegna.

"Osa, i Ragazzi di Panormus" nel campionato giovanile, l’anno scorso, hanno raggiunto il secondo posto nella classifica finale, sopravanzando formazioni con tradizione ed esperienza ben maggiori. Salvo è un ragazzo di poche parole ma quando è sul parquet non si ferma un attimo, e dà il massimo in ogni momento della gara. Anche oggi (ieri ndr) è entrato in campo, dando il massimo, vincendo insieme ai suoi compagni contro il Bari per 56-52. Non teme nessun avversario anche se di maggiore statura. Adesso gli allenamenti saranno più intensi per essere pronti per la nuova avventura. Non vede l’ora di partire da Carini per andare nei raduni nazionali ed incontrare nuovi amici e nuove esperienze.