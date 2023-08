Barrel recing e pole bending, doppio titolo per la campionessa italiana youth Giada Aucello

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ultimo evento nazionale importante si è svolto a Staffoli “Nbha Italia Youth e Junior 2023 “dove si sono sfidati giovani ragazzi dall’eta 8-14 anni nella categoria Junior e 15/18 anni nella categoria Youth. Del distretto Sicilia hanno partecipato 11 ragazzi. Ottenendo tutti delle ottime performance con ottimi risultati.

La campionessa della Categoria Pole Bending e Barrel Racing Youth, in sella ai suoi compagni d’avventura Spot Light Nic e Sf Lenas Dan è stata la giovanissima Giada Aucello di Palermo, ha 17 anni e frequenta il liceo scientifico Cannizzaro. Ha ottenuto il doppio titolo Italiano di Barrel racing Youth Champion e Pole bending youth Champion e reserver Champion, conquistando così i gradini più alti di entrambe le categorie a cui ha preso parte.

Questo risultato le darà la possibilità di rappresentare l’Italia al campionato NBHA che si svolgerà il prossimo anno, nel mese di luglio, negli USA nello stato della Georgia. Qualcosa di magico che sicuramente le darà modo di imparare ancora di più di questo sport. Ha vissuto tre giornate intense, cariche di tensione, sacrifici, impegno e determinazione ma alla fine è arrivato un super risultato.

Giada pratica Barrel racing dall’età di otto anni mentre si è avvicinata al Pole bending da circa quattro anni. Il suo super Istruttore è Giovanni Adamo ma al suo fianco ci sono sempre i suoi meravigliosi genitori che hanno sempre creduto in lei. Il Barrel racing e il pole bending la coinvolgono allo stesso modo e cerca di dare il massimo in entrambe le discipline. I progetti di Giada per il futuro sono di continuare a gareggiare, cercare di raggiungere degli obiettivi sempre più grandi e soprattutto migliorarsi, allo stesso tempo, però, continuare a studiare. I giorni prima della gara sono fondamentali per la preparazione sia sua che dei cavalli, ed è fondamentale gestire l’asia e l’adrenalina che trasforma in un punto di forza da usare in gara. Nella categoria Barrel Racing II divisione troviamo la Campionessa Italiana Giorgia Ingrassia & Sh Sparkle In Reg anche lei di Palermo. Sempre nella stessa categoria troviamo Polito Alessia Maria & Aech Poco Lena Reserver Champion II divisone.

Il nostro presidente ci teneva a ringraziare tutti i ragazzi e tutti i cavalieri che partecipano al campionato Regionale, Nazionale ed Europeo, agli accompagnatori e alle rispettive famiglie che con sacrificio partecipano a questi eventi. Sono delle giornate di competizione in “campo” ma nello stesso tempo di unione, amicizia e condivisione. Ogni evento ci portiamo a casa una valigia piena d Esperienza. Uno sport non molto conosciuto, ma in forte crescita è quello del Barrel Racing e Pole Bending, sport equestre di monta Americana.

Il Barrel Racing è nato in America da un gruppo di donne che erano stanche di vedere i mariti impegnati nei rodei. Questa specialità ha un percorso standard, tre barili che formano un triangolo isoscele. Il tempo parte quando il naso del cavallo raggiunge la linea di partenza e sarà fermato quando il naso del cavallo attraverserà la linea d'arrivo. Al segnale dello starter, il concorrente dovrà correre al barile sulla sua destra o a sinistra, completare il giro di circa 360° e dirigersi verso il secondo barile, girandogli attorno allo stesso modo ed infine completare il percorso roteando attorno al terzo e ultimo barile. Nel Pole Bending il binomio deve percorrere una linea retta di paletti disposti a una distanza di 6.4 metri l'uno dall'altro facendo uno slalom fra questi senza batterli e tornare indietro sul lato opposto. Il Pole Bending è molto simile al Barrel nel livello regolamentare.

In Italia la Nbha opera a livello nazionale per lo sviluppo delle discipline del Barrel Racing e del Pole Bending. L’associazione è organizzata a livello nazionale, su base di Distretti Regionali. Noi facciamo parte del Distretto Sicilia. Attualmente i responsabili del distretto sono il Presidente Aucello Eliano e il Vicepresidente Giunta Antonio con segretario Schiera Mario e consiglieri Mirco Ingrassia e Debora Arena. Negli ultimi anni il nostro sport si sta espandendo a macchia d’olio, portando un importante numero di tesserati. La soddisfazione piu’ grande è il numero in netto aumento dei giovani e giovanissimi, sono loro il cuore pulsante di questo sport. Cerchiamo di dare la massima attenzione ad ogni singolo cavaliere, cercando sempre di introdurre, tappa dopo tappa e evento dopo evento, qualcosa che sia innovativo e coinvolgente, cerchiamo di curare il tutto nei minimi particolari. Oltre alle tappe Nbha del distretto Sicilia, partecipiamo anche agli eventi nazionali, rappresentati da Nbha Italia.