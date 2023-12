Dal Teatro Orione allo show a Malta, spettacolo e sogni al "Balletto Italia Dance Competition"

Trecento tra ballerine e ballerini e una folta platea che ha riempito il Teatro Orione di Palermo hanno dato vita ieri, domenica 3 dicembre, alla prima edizione di “Balletto Italia Dance Competition”, iniziativa organizzata da Macario Eventi e Renato Tumminia col patrocinio di Endas Sicilia, guidato dal presidente Germano Bondì.

Una domenica di puro spettacolo con le esibizioni davanti alla giuria d'eccezione composta da Felix Busuttil, direttore della Yada Dance Company of Malta, Leonard Ajkun direttore di Ajkun Media Art di New York, Antonio Desiderio, direttore della compagnia Romae Capital Ballet e Stefania Previtera, docente e coreografa al liceo coreutico di Catania.

Al termine della giornata state assegnate borse di studio per l’Intensive program of New York, settimane di studio al College of Dance di Malta e sono stati scelti ballerini per Divas II, una produzione di 4 spettacoli che si terranno al Mfcc di Malta con oltre 300 ballerini e 10.000 persone di pubblico. Un'importante opportunità è stata offerta anche alla coreografa Giorgia Bevilacqua scelta come docente per la II edizione di “Amici & Beyond”, che si svolgerà all'Hilton Hotel Malta con artisti del calibro di Steve La Chance, Maura Paparo, Mia Molinari, Arianne Lafita, Vittorio Galloro, Fritz Zami e tanti altri.