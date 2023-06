Danza sportiva a Bagheria, al Palazzetto dello Sport oltre 200 atleti premiati

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Un fine settimana di sano divertimento con la danza sportiva a fare da padrona al Palazzetto dello Sport “Dalla Chiesa-Setti Carraro” di Bagheria dove circa 500 atleti si sono dati battaglia in due distinti concorsi di ballo. All’evento sportivo, a carattere regiona- le, patrocinato dall’Assemblea Regionale Siciliana e della Libertas Palermo, ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni, erano presenti rappresentanti del mondo politico della città metropolitana di Palermo, tra i quali Gianluca Inzerillo, presidente IV Commissione Consiliare Comune di Palermo, il presidente Regionale della Libertas Sicilia, Giuseppe Mangano e i componenti del comitato organizzatore Giovanni Gaglio, Natale Cardì e Giuseppe Pileri. Al temine delle prove della 3a tappa del campionato interregionale “World Salsa competition” e del concorso di danza sportiva per tutte le discipline “Trofeo Open Palermo” denominato “Let’s Dance!”, oltre 200 concorrenti sono saliti sul podio dimostrando un impegno sempre più crescente nei confronti della danza sportiva sugellata dalla massiccia presenza di pubblico presso la struttura bagherese. I due appuntamenti sono stati organizzati dalla ASD World Latin in collaborazione con il Centro Nazionale Sportivo Libertas, ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni.