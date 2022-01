Automobilismo, nasce il premio Nino Vaccarella: l'omaggio dell'Aci al "preside volante"

Nasce il premio "Nino Vaccarella", un riconoscimento istituito in memoria del pilota palermitano, vincitore della 24 ore di Le Mans nel 1964, su iniziativa del delegato Aci sport Sicilia Daniele Settimo, in accordo con lo staff della delegazione regionale.

Il premio è destinato a chi si distingue particolarmente nell’esaltazione del mondo sportivo automobilistico siciliano e la prima edizione sarà quella rivolta al 2021, che sarà consegnata già a partire dalla prossima premiazione regionale. Immediato il favore e la disponibilità di Giovanni Vaccarella, il figlio del "preside volante" che ha subito offerto la propria collaborazione verso l’iniziativa. È stato già assegnato l’incarico per la realizzazione del premio che rimarrà uguale per tutte le edizioni.

“Ho voluto l’istituzione del premio sia per ricordare la figura del grande uomo di sport, sia per i tantissimi successi sportivi con cui il Professore ha sempre esaltato la nostra regione, la sua amata terra, da cui non si è mai separato - afferma Daniele Settimo - inoltre è stata preziosa e fondamentale la sua azione come delegato regionale dell’allora Csai. Dobbiamo dare continuità alla memoria di un grande nome e trasmetterne le gesta ed il ricordo anche alle nuove leve sportive. Il premio è certamente un mezzo per rendere sempre attuale la figura del campione e dell’uomo di cultura, di cui la Sicilia va fiera. Ho trovato come sempre grande disponibilità e collaborazione da Giovanni Vaccarella a cui sin d’ora va la gratitudine della delegazione Sicilia”.