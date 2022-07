La Island Motorsport sul podio del Rally dei Nebrodi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

In virtù di una prestazione pulita, regolare e priva di sbavature, il pilota romano Fabio Angelucci è salito sul terzo gradino del podio del 22° Rally dei Nebrodi, secondo atto stagionale della Coppa Rally ACI Sport 8^ zona (Sicilia), andato in scena nel Messinese il fine settimana scorso. Dopo l’argento conquistato a maggio alla Targa Florio, appuntamento d’apertura della serie, dunque, un altro piazzamento di rilievo per il portacolori della scuderia siciliana Island Motorsport (sempre supportata della Tempo srl), ma in questo caso sugli insidiosi asfalti nebroidei, affrontati per la seconda volta in carriera (dopo l’esordio nell’edizione 2021), cimentandosi in coppia con l’esperto navigatore locale Massimo “Max” Cambria, su Skoda Fabia Evo Rally2 curata dalla Step Five Motorsport e gommata Pirelli.

"Ci riteniamo molto soddisfatti del risultato conseguito. La gara è andata bene. Abbiamo avuto i primi riscontri positivi sin dal prologo del sabato, grazie a una giusta scelta di gomme. La domenica, abbiamo proseguito sostenendo un buon passo, migliorandoci ulteriormente dopo il primo giro grazie alle modifiche apportate all’assetto, rivelatesi più che azzeccate per un fondo stradale estremamente scivoloso» - ha commentato Angelucci alla bandiera a scacchi - «Una volta consolidata la posizione, nel corso delle due ultime prove speciali ci siamo limitati ad amministrare il vantaggio sui nostri diretti inseguitori. A quel punto, non valeva più la pena forzare il ritmo e rischiare di compromettere il podio".

Una volta archiviato il “Nebrodi”, Angelucci rientrerà certamente in lizza ai primi di settembre in occasione del Rally Valle del Sosio. Ancora in dubbio, invece, la presenza all’agostano Rally del Tirreno, per impegni professionali. Classifica finale 22° Rally dei Nebrodi 1. Pollara-Mangiarotti (Skoda Fabia Rally2) in 41’14”7; 2. Lombardo-Spiteri (Skoda Fabia Rally2) a 43”9; 3. Angelucci-Cambria (Skoda Fabia Rally2) a 1’15”1; 4. Longo-Longo (Skoda Fabia Rally2) a 1’54”5; 5. Scannella-Galipò (Peugeot 106) a 2’59”6; 6. Damiani-Saja (Peugeot 208 Rally4) a 3’11”4; 7. Corbetto-Cancemi (Peugeot 106) a 3’11”5; 8. Costanza-Vita (Peugeot 106 Rally) a 3’29”5; 9. Riolo-Marin (Peugeot 208 Rally4) a 3’36”3; 10. Di Miceli-Marchica (Mitsubishi Lancer Evo IX) a 4’14”5. Calendario Coppa Rally ACI Sport 8^ zona 106ª Targa Florio (8/05); 22° Rally dei Nebrodi (16-17/07); 19° Rally del Tirreno (7/08); 15° Rally Valle del Sosio (4/09); 20° Rally di Caltanissetta e del Vallone (23/10).