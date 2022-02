Ragazzi autistici a lezione di golf, successo per il progetto "Peer education"

Lezioni di golf per i ragazzi con disabilità a Villa Airoldi. Il progetto è stato fortemente voluto dal Rotary Club Palermo Sud e Golf Club Palermo-Parco Airoldi in collaborazione con l’associazione ConVivi l'autismo Aps che ha inserito questo sport in un progetto già avviato ovvero " Perr Education".

Il golf è stato avviato sin dalla prima metà di ottobre 2021, indirizzato a soggetti con disabilità, prevalentemente affetti da sindrome dello spettro autistico. Per il golf, inusuale come scelta ma che ha dimostrato la sua efficacia, sono stati selezionati 6 ragazzi i quali sono seguiti da due maestri di golf di Villa Airoldi e da figure professionali di ConVivi l'autismo Aps.

L'associazione svolge la propria attività a favore di soggetti affetti da sindrome autistica, da disturbi cognitivi e comportamentali e più in generale da persone diversamente abili, sia nel territorio palermitano che monrealese.