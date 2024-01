Australian Open, subito fuori il palermitano Cinà: vince 6-0 il primo set, poi perde in rimonta

Eliminazione a sorpresa agli Australian Open Junior per il numero uno azzurro del tennis, Federico Cinà. A Melbourne Park il 16enne palermitano ha subito un'imprevista eliminazione. Cinà - numero quattro del ranking junior - è stato sconfitto da Amir Omarkhanov, anche lui sedicenne. Una sconfitta choc per il palermitano. Tutto faceva presagire una facile vittoria dopo il 6-0 con cui Cinà aveva conquistato il primo set.

Poi però - dopo un doppio fallo sull'1-1 del secondo set - c'è stato il break dell'avversario. Da qui il match è svoltato. Alla fine è arrivato il doppio 6-3, 6-3 in rimonta per il kazako che approda così al secondo turno in poco più di un'ora di gioco.

Un vero peccato per Federico Cinà - chiamato "Pallino" nella sua Palermo - che lo scorso settembre si era arrampicato fino alle semifinali agli Us Open e l'anno scorso era approdato al terzo turno a Melbourne. Cinà - figlio di Francesco, storico allenatore di Roberta Vinci - a Melbourne era testa di serie numero uno e uno dei favoriti per la vittoria finale. Il suo 2024 sarà incentrato oltre che sugli Itf under 18, anche sui tornei “pro”. Adesso tornerà a Palermo per allenarsi e tuffarsi subito nei tornei da 15 e 25 mila dollari.