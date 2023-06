Atletica leggera, lo scudetto 2023 si assegna a Palermo

Palermo si appresta a calare un prestigioso tris: dopo l’Argento del 2021, il Bronzo dello scorso anno, il capoluogo siciliano è pronto ad ospitare, il 10 e 11 giugno prossimi, la Finale Oro dei Campionati Italiani di Società Assoluti 2023.

La manifestazione è stata presentata stamattina nella sala dei carretti e bardature del Museo etnografico siciliano Giuseppe Pitré, alla presenza, tra gli altri, di Sabrina Figuccia assessore allo sport, turismo e politiche giovanili del comune di Palermo, Pippo Martino capo di gabinetto vicario dell’assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo della regione siciliana, Giovanni Randisi, presidente del Cus Palermo, e Salvatore Gebbia, direttore generale della manifestazione e presidente del comitato regionale della Fidal Sicilia.

Campo di gara, sarà lo stadio delle Palme Vito Schifani, già teatro di una finale Oro datata 2007, che consegnò un impianto fresco di ristrutturazione e intitolato per l'occasione a Vito Schifani, l'agente della scorta di Giovanni Falcone ucciso nell’attentato del 23 maggio 1992, buon atleta sulla distanza dei 400 metri.

La città di Palermo, ancora una volta, sarà capitale dell'atletica leggera nazionale, con l’evento che, al termine di una intensa e spettacolare due giorni di gare, assegnerà gli scudetti societari, uomini e donne.

La manifestazione è organizzata da Cus Palermo e ASD Media. Saranno 24 le squadre "in campo": 12 maschili ed altrettante femminili. Favorite d'obbligo, tra gli uomini, l'Athletic Club 96 Alperia Bolzano, campione uscente e alla ricerca di un prestigioso poker, dopo i successi del 2019, 2020 e 2022, mentre al femminile fari puntati sull'Atletica Brescia 1950 che arriva a Palermo imbattuta dal 2019.

Sia tra gli altoatesini che tra le lombarde, gareggiano atleti siciliani: nell'Alperia, in organico c’è il milazzese Antonino Trio, già campione italiano assoluto nel lungo, che lo scorso 27 maggio a Grosseto ha saltato 7.90 con vento +1.9. Tra le bresciane c'è attesa per l'atleta di Niscemi, Alice Mangione, staffettista a Tokyo 2020 nella 4x400 donne e mista e vincitrice del titolo italiano assoluto del giro di pista dal 2020 al 2022. A Palermo correrà la staffetta 4x400. In gara nei 400 anche l’azzurro di Catania, Giuseppe Leonardi, con la Enterprise Sport & Service e la ericina Federica Sugamiele che gareggia con la Stud. Andrea Milardi Rieri grazie alla formula del prestito giornaliero.

In gara con l’Atletica Firenze Marathon anche la mezzofondista originaria di Augusta, Giulia Aprile, atleta con un palmarès ricco di titoli nazionali. Ma il pubblico del Vito Schifani avrà la possibilità di applaudire anche 2 compagini siciliane neo promosse in A - Oro: il Cus Palermo maschile che rappresenta la tradizione e la storia e la Milone Siracusa, società giovane e intraprendente, capace in una manciata di anni di effettuare un salto triplo dalla serie B alla finale scudetto. Non mancheranno i padroni di casa del Cus Palermo Osama Zoghlami (Aeronautica) e Ala Zoghlami (Fiamme Oro): il bronzo europeo delle siepi Osama gareggerà nei 5000, Ala è invece iscritto negli 800 e nei 3000 siepi e Riccardo Meli nei 400. Tra i siracusani il velocista azzurro Matteo Melluzzo, il mezzofondista Zouhir Sahran e il discobolo Mirko Campagnolo.

Tra i nomi principali, il talento del salto in lungo Mattia Furlani (Studentesca Milardi/Fiamme Oro) a pochi giorni dal successo di Hengelo con il record italiano under 20 (8,24). Super gara del peso con il vincitore del Golden Gala Leonardo Fabbri (Atl. Firenze Marathon/Aeronautica) e il campione europeo indoor Zane Weir (Enterprise Sport&Service/Fiamme Gialle). Iscritti anche gli ostacolisti Lorenzo Simonelli (Esercito), in maglia Avis Barletta con la formula del prestito giornaliero prevista dal regolamento di questa edizione dei Cds, e Paolo Dal Molin (Athletic Club 96 Alperia/Fiamme Oro). Nei 10.000 di marcia su pista, al via il trionfatore della 20 km degli Europei a squadre di Podebrady Francesco Fortunato (Enterprise Sport&Service/Fiamme Gialle). In gara anche un campione olimpico: è l’astista brasiliano Thiago Braz (Avis Barletta), medaglia d’oro a Rio nel 2016. Al femminile, 400 metri piani per Ayomide Folorunso (Cus Parma/Fiamme Oro), 1500 metri per Ludovica Cavalli (Bracco Atletica/Aeronautica) fresca di primato personale a 4:03.04 al Golden Gala nella gara-record di Faith Kipyegon.

La massima rassegna tricolore per club, di questo fine settimana, viene ospitata per la terza volta in Sicilia. La prima fu a Catania nel 1989 e, tra le gare più spettacolari, di quella edizione anche un 5000 che vide ai nastri di partenza atleti del calibro di Salvatore Antibo, Stefani Mei, Jenny Di Napoli e Umberto Pusterla. La seconda volta il 29 e 30 settembre del 2007, quando i campionati approdarono a Palermo.

A vincere furono la Fondiaria SAI Atletica tra le donne e le Fiamme Gialle tra gli uomini. Star della rassegna un Andrew Howe fresco di argento ai mondiali di Osaka nel lungo, con tanto di primato italiano 8.47 tuttora imbattuto. E proprio l’edizione di 16 anni fa a Palermo, fu l'ultima a cui parteciparono i Gruppi sportivi militari. Anche nel 2007 furono 2 le società siciliane in gara: il Cus Palermo donne, poi retrocesso (appena due anni prima a Livorno, aveva conquistato lo storico scudetto n.d.r.) mentre tra gli uomini, lo Sport Club Catania che conquistò un ottimo sesto posto.

Prologo alle 14.30 con la cerimonia di apertura. A seguire, alle ore 15.30 di sabato 10 giugno, il via alla competizione con il lancio martello. Prima gara in pista i 100 ostacoli alle ore 16. I 100 metri uomini sono previsti alle 16.30, dieci minuti dopo toccherà alle donne. Sempre sabato sono previsti i 3000 siepi e la staffetta 4x100. Tra le gare in programma domenica, i 5000 metri maschili e femminili, gli 800, il lungo, i 200 e gran finale, intorno alle ore 12.10 con le staffette 4x400. A seguire la proclamazione dei club campioni d'Italia.