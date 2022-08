Atletica, i gemelli Cus Palermo Ala e Osama Zoghlami sognano un grande europeo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Lo hanno fissato come grande appuntamento della stagione e la convocazione è arrivata. Ala e Osama Zoghlami vestiranno la maglia azzurra in occasione dei campionati europei di atletica leggera, in programma in Germania, a Monaco di Baviera, da lunedì 15 a domenica 21 agosto. Il team sarà composto da 101 atleti (54 uomini, 47 donne), il numero più ampio di sempre per l’Italia nella rassegna continentale, giunta alla venticinquesima edizione.

Insieme ai big dell'Atletica azzurra, quali Marcell Jacobs, Gianmarco Tamberi, Massimo Strano, Elena Vallortigara, ci saranno anche i gemelli Cus Palermo, rispettivamente gruppo sportivo Fiamme Oro Padova ed Aeronautica militare. Il tridente che punta forte ai 3000 siepi verrà completato da Ahmed Abdelwahed. Tre talenti in grado di poter sognare un piazzamento importante, dopo le ottime prestazioni fornite lo scorso anno durante i Giochi Olimpici di Tokyo.

Il 16 agosto le batterie, giorno 19 la finale (orari da ufficializzare). I gemelli Zoghlami hanno lavorato duramente sin dai primi mesi dell'anno solare, guidati dal tecnico Gaspare Polizzi. Le ultime settimane le hanno vissute al Sestriere, in altura, per limare gli ultimi dettagli in vista dell'appuntamento di Monaco. "Siamo al Sestriere per preparare al meglio questo Europeo", il loro commento. "Siamo pronti, carichi e motivati. Abbiamo un sogno e lotteremo con tutte le nostre energie per fare una grande rassegna continentale, dando il meglio di noi stessi", hanno aggiunto.