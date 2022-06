Atletica agonistica Fisdir, a Molfetta titoli tricolore per Di Maggio nei 100 e Vallone nel mezzofondo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Chiude alla grandissima per la delegazione siciliana Fisdir, il 13° Campionato Italiano Agonistico Atletica Leggera che si è svolto a Molfetta il 4 e 5 giugno scorsi. Organizzato dall’Asd Allenamenti Molfetta, la manifestazione di respiro nazionale ha coinvolto i più grandi campioni del panorama agonistico Fisdir di rilevanza sia nazionale che internazionale e ha visto trionfare, tra gli altri, il velocista Raffaele Di Maggio nei 100 metri Open maschili ed il mezzofondista Fabrizio Vallone nei 5000 e nei 10000 metri Open maschili, entrambi palermitani e tesserati con la società marchigiana della Anthropos Asd Polisportiva. Archiviata un’altra esperienza, dai risultati in costante miglioramento, per gli atleti della delegazione siciliana della Fisdir, rientrata sull’Isola con numerosi titoli italiani soprattutto per la classe C21 (Sindrome di Down).

Nello specifico, si è posizionato al terzo posto nel Triathlon C21 maschile il rampollo di casa Telimar Filippo Talluto, che ha conquistato il gradino più basso del podio fermando il crono dei 100 metri piani a 16”51, la misura del salto in lungo a 2.25 e quella del Peso Kg 4 a 6.80. Per quanto riguarda la batteria della corsa ad ostacoli dei 100 Hs H 84-8.50 Open Femminile, a distinguersi è stata Camilla Ferlito (Asd Progetto Filippide). Ritorna sulla pista, e ci lascia un bel segno nei 100 metri Open maschili, il velocista di Torretta (PA) Raffaele Di Maggio (Anthropos Asd Polisportiva), che ha conquistato in finale il titolo tricolore con il crono di 11”22, anche se con un tempo un po’ più lungo rispetto alla batteria: “La finale è andata un po’ così così e ho sentito un leggero fastidio, mentre la batteria è andata meglio. Sto bene, ma non voglio strafare – ha affermato Di Maggio – perché ho altri obiettivi più ambiziosi: il 9 giugno al Golden Gala allo Stadio Olimpico di Roma, dove mi auguro di scendere sotto gli 11 secondi e a luglio, a Cracovia, per i Mondiali Virtus dove mi auguro di dare il meglio perché ho cuore, anima e tutte le carte in regola per dare il massimo”.

Ottima anche la prestazione di un altro palermitano tesserato Anthropos Asd Polisportiva, Fabrizio Vallone, che ha saputo conquistare i titoli tricolore nel mezzofondo dei 5000 e 10000 metri Open maschili, rispettivamente con i croni di 16’02”53 e 33’58”59, facendo mangiare la polvere al suo più acerrimo rivale Simone Colasuonno. Ma è stato il settore C21 a dare maggiori soddisfazioni. Infatti, a conquistare il vertice del podio dei 200 metri C21 maschili è stato il rampollo TeLiMar, Giuseppe Di Marzo, che si è assicurato la finale pure nei 200 metri piani arrivando settimo con il tempo di 33”44, ma che non si è nemmeno lasciato sfuggire il bronzo nei 400 metri C21 maschili, conquistato con il crono di 1’23”01. Terzo gradino del podio nella Marcia 800 metri C21 maschili per il compagno di squadra Filippo Talluto, conquistato con il crono di 6’20”76.

Torna il nome di Filippo Talluto anche sul podio della Marcia 800m C21 M+F e dei 100m Triathlon C21 M, dove si è posizionato terzo per entrambe le specialità rispettivamente con i croni di 6’20”76 e 16”51. Ed è ancora il TeLiMar a timbrare sia la Staffetta 4×100 C21 maschile, dove ha raggiunto il secondo posto grazie alla compagine composta da Salvatore Leone, Filippo Talluto, Matteo Richiusa e Giuseppe Di Marzo con il crono complessivo di 1’09”81, che la Marcia 1500 metri C21 maschili, dove si è assicurata il terzo posto grazie alla prestazione di Matteo Richiusa conclusa al crono di 12’43”51: “Di Marzo e Talluto avevano partecipato a campionati italiani assoluti indoor ad Ancona, mentre Richiusa, Leone e Siragusa hanno fatto il loro debutto in questa manifestazione – ha detto Gaspare Ganci, responsabile TeLiMar paralimpico -. Con questi ultimi abbiamo iniziato atletica da meno di un anno, ma sicuramente hanno tanti margini di miglioramento – ha concluso Ganci -, tanto che sicuramente questa disciplina sarà il loro futuro”.