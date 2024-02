Judo e nuoto Fisdir, Lagalla e Anello premiano gli atleti dell'associazione SporT21: "Lo sport è inclusione"

A Palazzo Palagonia alla Gancia il sindaco Roberto Lagalla insieme con l'assessore allo sport Alessandro Anello hanno premiato gli atleti dell'associazione SporT21 Sicilia che negli ultimi cinque anni nella disciplina del judo adattato hanno vinto undici campionati italiani nelle rispettive categorie. Loro sono Francesco Gliubizzi, Andrea Muratore, Salvatore Puglisi, Bruna Pollino, Gabriele Ippolito e Vincenzo Sicola. Medaglie anche per Cinzia Di Vita, Michele Passalacqua e Paolo Pecoraro, sempre per il judo, e Giusi Spagnolo (nuoto).

L'associazione SporT21 Sicilia - affiliata alla Federazione italiana degli sport paralimpici degli intellettivo relazionali (Fisdir) - è l’unico sodalizio sportivo del Mezzogiorno ad avere conseguito, finora, il titolo di società campione d’Italia (2021) per la disciplina del judo. Nel palmares c'è anche il primo posto al meeting nazionale SporTiamo organizzato nel 2022 a Palermo, oltre al titolo di società campione regionale (2018).

"Lo sport - dice l'assessore Anello - è un grande strumento di inclusione sociale e l'amministrazione comunale è sempre al fianco delle iniziative a supporto delle persone con bisogni speciali. Congratulazioni a tutti i volontari dell'associazione a partire dal presidente Giampiero Gliubizzi e dal vice presidente Francesco Muratore per l'impegno nel percorso di crescita e integrazione dei ragazzi sia attraverso lo sport ma anche con altre attività come la produzione di una birra artigianale a marchio T21 dalla cui promozione si ottengono fondi per finanziare nuovi progetti. Sul tema della disabilità è sempre importante sottolineare - conclude Anello - che non deve essere una responsabilità a carico solo delle famiglie ma dell'intera collettività, migliorando l'accessibilità ai servizi e supportando iniziative per valorizzare il talento di ogni persona con bisogni specifici".