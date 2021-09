Assoluti paralimpici di nuoto a Pesaro, la squadra del Telimar conquista un bronzo

Prosegue alla grande il mese di settembre per il settore paralimpico del TeLiMar, che ai Campionati Italiani Assoluti di Nuoto, che si sono svolti a Pesaro lo scorso fine settimana, ha conquistato un bronzo e diversi piazzamenti per categoria grazie alle ottime prestazioni degli atleti C21 schierati dal Direttore Tecnico Gaspare Ganci: Chiara Siragusa, Salvatore Agnello e Giuseppe Di Marzo.

La medaglia l’ha portata a casa Salvatore Agnello. Bronzo sui 50 stile libero in 35.16, Agnello ha fatto poi registrare il quarto tempo assoluto sui 50 rana al foto finish con il secondo e il terzo classificato – ottenendo la seconda piazza nella categoria Seniores -, ma anche il quarto posto assoluto e terzo per categoria sui 100 metri stile libero.

Grande soddisfazione per Chiara Siragusa, che ha ottenuto il primo posto tra i Seniores nei 400 stile libero ed il terzo, sempre tra i Seniores, nei 100 rana. Ottima prova anche da parte di Giuseppe Di Marzo, reduce dalla medaglia di Bronzo della scorsa settimana sui 400 metri piani agli Assoluti di Atletica Leggera. Per lui, primo tempo tra gli Juniores sui 400 stile, nonché il terzo posto per categoria sui 50 e sui 100 stile.

Il weekend per il Club dell’Addaura si è concluso con un’altra bella notizia: la convocazione per Filippo Talluto nella Nazionale di Calcio a 5 C21 agli Euro Trigames di Ferrara, previsti per il 4-11 ottobre. Una conferma per Talluto, che aveva fatto molto bene durante la preparazione in tutta la stagione che si è conclusa la settimana scorsa con l’ultimo raduno, svoltosi a Caltanissetta. Il prossimo appuntamento per gli atleti del settore paralimpico del TeLiMar è fissato per le 16,45 del 18 settembre: sarà festa allo ‘Stadio delle Palme’ Vito Schifani di Palermo, con la Fidal che ha invitato il Club dell’Addaura ad esibirsi sui 100 metri piani C21 durante la finale Argento degli Assoluti di Atletica Leggera.