Calcio a 5, Santa Maria della Dayna Marineo: definito il nuovo organigramma

Si lavora già da settimane in maniera intensa in casa Add Santa Maria Della Dayna, per curare bene i dettagli e i particolari inerenti le attività della prossima stagione sportiva 2022/23. Innanzitutto il sodalizio marinese ha ufficializzato il nuovo organigramma: sarà infatti Valentina Bianchi il nuovo presidente, Giovanni Scelsi assumerà il ruolo di vice presidente,Vincenzo Mastropaolo sarà il direttore sportivo, Saverio Maneri il dirigente accompagnatore e Alfredo Bianchi avrà il ruolo di talent scout. Il ruolo di educatori allenatori sarà affidato a: Maurizio Inguì, Vincenzo Mastropaolo, Saverio Maneri, Giovanni Tuzzolino, Carmelo Badagliacca, Piero Bono, Federica Barbaccia, Rosalba Tuzzolino, Pietro Vicari, Ciro Greco.

Collaboratori staff, allenatore in seconda: Myriam Pernice, Riccardo Altopiano. Segretario: Domenico Lo Pinto, segretario e logistica: Daniele Mastropaolo, comunicazione e ufficio stampa: Andrea Dieli, resp. amministrativo Figc femminiele: Emilia Lo Proto.