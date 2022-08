Marineo: Asd Santa Maria della Dayna, al via la stagione 2022/23 con gli open day di futsal

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La 𝐀𝐒𝐃 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐃𝐚𝐲𝐧𝐚 e' già al lavoro per programmare bene la prossima stagione sportiva 2022/23 di Futsal. Tanta carne al fuoco e tante novità all' orizzonte per il sodalizio marinese del Presidente 𝑮𝒊𝒐𝒗𝒂𝒏𝒏𝒊 𝑺𝒄𝒆𝒍𝒔𝒊, ci anticipa qualcosa ai nostri microfoni coach 𝑽𝒊𝒏𝒄𝒆𝒏𝒛𝒐 𝑴𝒂𝒔𝒕𝒓𝒐𝒑𝒂𝒐𝒍𝒐: "Vogliamo programmare in maniera oculata e fare le cose per bene sopratutto in prospettiva futura, grazie al nostro valore aggiunto ,il gioiello in sintetico "𝘖𝘯𝘰𝘧𝘳𝘪𝘰 𝘉𝘪𝘢𝘯𝘤𝘩𝘪 " una vera chicca per il calcio a 5 del nostro territorio". In programma vi sono gli 𝗢𝗣𝗘𝗡 𝗗𝗔𝗬 per il Settore Giovanile 𝗦𝗮𝗯𝗮𝘁𝗼 𝟯 𝗦𝗲𝘁𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟎.𝟑𝟎 e per la prima Squadra Femminile 𝗠𝗲𝗿𝗰𝗼𝗹𝗲𝗱𝗶̀ 𝟳 𝗦𝗲𝘁𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 alle 𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟔.𝟑𝟎, vi aspettiamo in tanti. Gli stage si disputeranno c/o il campo sportivo di calcio a 5 Onofrio Bianchi. Una grande novita' in seno alla prima squadra di futsal rosa sarà la partecipazione al suo primo campionato regionale per le ragazze del duo tecnico 𝑴𝒂𝒏𝒆𝒓𝒊-𝑴𝒂𝒔𝒕𝒓𝒐𝒑𝒂𝒐𝒍𝒐, esordio ufficiale domenica 16 Ottobre.