Arti marziali: premiazione nella sala gialla dell'Ars per gli atleti della Csa.in

Si svolgerà a Palermo, domani 21 gennaio, nella sala gialla “Piersanti Mattarella” del Parlamento siciliano, la consegna dei riconoscimenti agli atleti affiliati all’ente di promozione sportiva Csa.in che si sono distinti nelle arti marziali.

All'evento presenzierà Giuseppe Lupo, capo gruppo PD all’Assemblea regionale siciliana: su suo invito saranno premiati anche i Maestri Valerio Piscitello e Davide Riso per aver organizzato numerose manifestazioni sul territorio regionale nonostante le difficoltà legate alla pandemia. Il presidente del Coni Sicilia Sergio D’Antoni premierà gli atleti che si sono distinti in questi eventi, in particolar modo gli ultimi medagliati ai campionati nazionali Csa.in che si sono disputati a Catania.

A rappresentare l’ente di promozione sportiva e sociale Csa.In, impegnata in numerosi progetti nazionali - tra tutti N.a.s.c. Nuove abitudini sportive dopo il Covid ed il prossimo community hub and sport inclusivo - saranno il vicepresidente vicario nazionale Salvatore Bartolo Spinella e il presidente regionale Raffaele Marcoccio.