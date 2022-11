Arenella e Vergine Maria, torneo di calcetto per 100 ragazzi: domenica la finale

L'hanno definita "una festa dello sport". E' il torneo di calcio a cinque per maschi e femmine che ha coinvolto 100 ragazzi dei quartieri Arenella e Vergine Maria. La manifestazione, iniziata lunedì, terminerà domenica. Il "torneo Ognissanti" si sta giocando sul campo da gioco della scuola calcio Ciccio Galeoto e mette al centro di tutto lo sport - dicono gli organizzatori - "come veicolo di aggregazione, di solidarietà, inclusione, crescita, partecipazione e legalità".

"Valori per i quali la Cisl Palermo Trapani - si legge in una nota - si spende ogni giorno nella sua attività quotidiana e che hanno portato alla decisione del sindacato di essere tra gli “sponsor” del torneo di calcetto che è stato organizzato da Arenella news e dall’associazione sportiva dilettantistica calcio Ciccio Galeoto". Domenica, al termine della finale, si svolgerà la premiazione. Appuntamento dalle ore 21,15 nel centro Pro Arenella.

“Siamo da sempre presenti nelle periferie, ci siamo perché li vive chi ha più bisogno di tutele, assistenza e anche solo di un’attività di ascolto – spiega il segretario generale Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana -. Per questo abbiamo scelto partecipare attivamente alla premiazione dei vincitori del torneo di calcio a cinque, che sono momenti molto importanti di aggregazione e crescita personale per i ragazzi all’interno dei loro quartieri, e la Cisl vuole testimoniare attraverso la sua presenza l’importanza della vicinanza del sindacato nelle periferie”.

“Ai ragazzi consegneremo la nostra maglia con lo slogan #IoCiSto, che fu negli anni quello del nostro coordinamento Giovani, per ribadire a tutti loro che solo con l’impegno in prima persona, con la crescita culturale, professionale, sociale, possono ogni giorno definire, nel segno della rinascita e della legalità, un passo avanti verso un cambiamento reale e forte nelle loro realtà, quartieri dove spesso mancano servizi adeguati alle esigenze dei cittadini”.

Sarà anche una occasione per informare le famiglie delle giovani e giovani calciatrici e calciatori, su tutti i servizi del sindacato. Per Giovan Battista Lo Iacono amministratore di Arenella news e fra gli organizzatori del torneo “è molto importante la presenza del sindacato nelle periferie, perché spesso fornisce risposte che le istituzioni non sono in grado di dare, ed è ancora più importante che insieme alle realtà del nostro quartiere partecipi a eventi come questo torneo che creano momenti di crescita e di socialità per tanti bambini e ragazzi che oltre, la scuola, non hanno punti di riferimento sociali nelle loro realtà”.