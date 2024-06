Palermo ha un campione europeo di canoa, Andrea Schera trionfa in Ungheria

Un palermitano brilla ai campionati europei di canoa velocità, a Szeged, in Ungheria. E' Andrea Schera, 26 anni, che ieri ha conquistato la medaglia d'oro nel K2 1000 metri, in coppia con il siracusano Samuele Burgo, entrambi del Gs Fiamme Gialle. Un titolo europeo frutto di una prova acuta e ben gestita con l'equipaggio azzurro abile a chiudere con un finale esplosivo, per poi tagliare il traguardo con il tempo di 3:11.13 davanti all'Ungheria di Bence Vajda e Tamas Szabo (3:11.68) e alla Francia di Carre Cyrille e Hubert Etienne (3:13.48).

Schera, che vive nella zona di viale Lazio, è un canoista da quando aveva 11 anni ed è cresciuto nella Canottieri Trinacria di Palermo. "E' stata una gara vinta all'ultimo con una progressione partita a 300 metri dalla fine", racconta Schera a PalermoToday. Chiaramente raggiante per il titolo continentale, il canoista non nasconde un pizzico di rammarico per non aver centrato il sogno olimpico. "Purtroppo non andrò a Parigi, ho mancato la qualificazione per poco. Ma sono già al lavoro per il prossimo quadriennio olimpico che vedrà Los Angeles come casa dei Giochi nel 2028".