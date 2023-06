Pallanuoto, ancora acquisti in casa Telimar: arriva Andrea Nuzzo, ex del Recco

Quasi definito il roster con il quale il Telimar Palermo affronterà la prossima stagione sportiva 2023/2024 in cui, oltre al campionato di Serie A1 e la Coppa Italia, giocherà per il terzo anno consecutivo la Len Euro Cup. Il presidente Marcello Giliberti, ufficializzata la partenza alla volta di Brescia del capocannoniere statunitense Max Irving, per due stagioni consecutive al Club dell’Addaura, cementando un progetto tecnico-sportivo di medio termine in corso di definizione, ha infatti perfezionato l’ingaggio con accordo triennale del promettente giovane genovese mancino classe 2005 Andrea Nuzzo, che ha esordito a soli 15 anni in Serie A1 nelle file della Pro Recco nella stagione sportiva 2021/2022.

Atleta che ha sempre giocato in Liguria, Nuzzo è cresciuto natatoriamente e pallanotisticamente nella società Ssn Mameli 1904. Dal 2013 al 2016 alla Rari Nantes Arenzano, è poi passato alla Rari Nantes Savona, dove è rimasto fino al 2020. Nelle ultime tre stagioni, invece, alla Pro Recco, ha conquistato il titolo di Campione d’Italia Under 16 e Under 18 nella stagione sportiva 2020/2021, rientrando anche nel roster della prima squadra e facendo poi il suo esordio in Champions League nella successiva stagione 2022/2023 a soli 17 anni. Con la nazionale giovanile azzurra ha conquistato una medaglia di bronzo ai campionati europei di Burgas in Bulgaria nella stagione 2018/2019, ha partecipato agli Europei Under 17 di Malta nella stagione 2020/2021 e ai Giochi del Mediterraneo di Orano in Algeria nella stagione 2021/2022.

Andrea Nuzzo, nuovo acquisto Telimar: "Sono davvero felice per l'opportunità di giocare per il Telimar. Ho sentito solo cose belle di Palermo, come società e come città, e far parte di questa squadra mi dà grande orgoglio. Sono emozionato sapendo di poter collaborare col coach Gu Baldineti. Non vedo l'ora di aggregarmi alla squadra per iniziare a lavorare insieme al raggiungimento degli obiettivi societari. Sarà sicuramente un'esperienza che mi farà crescere come uomo e atleta. Ringrazio il presidente Marcello Giliberti per la fiducia dimostrata".

Gu Baldineti, tecnico Telimar: "Nuzzo è un giovane, che ha già esordito in A1 e Champions, di ottima prospettiva, con grande voglia e possibilità di crescita. Gioca in un ruolo - mancino - nel tempo sempre difficile da coprire. Abbiamo avuto questa opportunità che, all’unisono con il nostro dinamico Presidente non ci siamo lasciati sfuggire, riuscendo a chiudere con Andrea un accordo pluriennale nel giro di 24 ore. Sono sicuro che qui da noi al TeLiMar farà già da quest’anno molto bene".

Marcello Giliberti, presidente Telimar: "Sono felice e orgoglioso di procedere con il vento in poppa in questo nuovo progetto triennale basato su talentuosi giovani, molto motivati, che si stanno accasando da noi sicuri di fare la scelta più giusta per la loro definitiva affermazione nello sport di vertice. Sanno di poter contare su uno dei migliori allenatori al mondo, il nostro Gu Baldineti, e sulla nostra società, nota a tutti per professionalità, organizzazione e precisione nel mantenere gli impegni presi. L’accordo con Andrea, giovane mancino di soli 18 anni, che l’anno prossimo oltre che fra i 13 del roster che prenderà parte al Campionato di A1, alla Coppa Italia e alla Len Euro Cup, potrà anche giocare come fuori quota anche nella nostra squadra Under 18. Con la totale volontà sia del nostro Club che di Andrea, supportato dal suo dinamico papà, siamo riusciti a perfezionare il suo arrivo in sole 24 ore, affrontando con attenzione ogni singolo aspetto relativo al suo trasferimento anche scolastico, essendo lui nella prossima stagione di maturità liceale qui a Palermo. Sono certo che Andrea si ambienterà sotto tutti i punti di vista immediatamente qui da noi, trovando un contesto sia sportivo che cittadino totalmente accogliente. Si sentirà come in famiglia. Arriva motivatissimo, è un ragazzo molto serio, ben inquadrato e rispettoso degli impegni. Sono sicuro che questa qui con noi sarà per lui una straordinaria esperienza di vita".