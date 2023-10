Tennis, exploit di Anastasia Abbagnato: batte Giorgia Pedone in un derby maratona, è ai quarti in Sardegna

Exploit delle tenniste palermitane Anastasia Abbagnato e Federica Bilardo. Entrambe hanno staccato il pass per i quarti di finale del combined event di Santa Margherita di Pula (prize money di 25 mila dollari), dove si gioca il quarto dei sei tornei Itf Combined organizzati dall'Asd Forte Village Sports Academy con il supporto dell'assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

Dopo avere superato agevolmente Angelica Moratelli con un netto 6-1 6-2, Abbagnato si è guadagnata i quarti estromettendo dal torneo Giorgia Pedone in un appassionante derby tutto palermitano concluso 2-6 7-6 6-4 al termine di una battaglia durata tre ore e cinque minuti. Per lei ora c'è la svedese Cajsa Wilda Hennermann. Anastasia Abbagnato, che si allena a Cattolica nell'accademia di Giorgio Galimberti e gioca in Serie A1 nella squadra del TC1 Palermo, proprio lunedì ha ritoccato il suo best ranking: è numero 699 del mondo. Un ottimo momento per la ragazza classe 2003 (compirà 20 anni a novembre).

Ok anche Federica Bilardo. La 24enne palermitana ha superato in due set la svizzera Ylena In-Albon (6-4 6-3). Sia la numero 477 al mondo che la concittadina Abbagnato torneranno in campo nella giornata di domani, venerdì 13 ottobre, per cercare un posto in semifinale.