Alessio Profeta con Rosario Merendino al Rally Targa Florio con l'incognita pioggia

Terzo appuntamento del Campionato Italiano Assoluto Rally in Sicilia per il giovane pilota siciliano Alessio Profeta, che si presenta al via della Targa Florio affiancato da un nuovo navigatore, il siciliano Rosario Merendino. Il portacolori della Scuderia RoRacing, si presenta al via della gara di casa a bordo della Skoda Fabia Rally2 evo del Team PrOli gommata Michelin, gestita sui campi di gara dal Team Trico WRT. Al suo fianco dunque, ci sarà il navigatore Rosario Merendino, alla prima esperienza a fianco del siciliano Profeta, ma che è un grande conoscitore de ``La Cursa", che in passato ha più volte disputato tra le storiche, su porsche.

“La gara di casa si prospetta più impegnativa del previsto – ha commentato Profeta-. Il maltempo incombe sulle prove speciali, ma questo non mi preoccupa affatto, anzi in passato mi sono trovato a mio agio sulle strade di casa bagnate. Sarà fondamentale la scelta delle gomme e delle scorte, vedremo nelle prossime ore l’evolversi delle condizioni climatiche. Ieri abbiamo effettuato dei test, ma con il meteo così incerto, il lavoro fatto oggi potrebbe essere stato vano. Confido nello shakedown per affinare le regolazioni della nostra Skoda.” Il rally Targa Florio entrerà nel vivo venerdì mattino, 6 maggio con il consueto shakedown tra le strade di Cangemi, storica ed antica prova speciale della Targa Florio per procedere nella stessa giornata alle ore 14.00 alla partenza della gara dal Parco Assistenza come da normative Covid ancora vigenti. Venerdì saranno 3 le prove speciali che vedranno i piloti del CIAR impegnati nel primo giorno di gara, per poi proseguire il sabato con 3 prove speciali da ripetere tre volte, con i passaggi sulla prova “Tribune”, “Targa” e “Scillato – Polizzi”. Il termine della gara con la cerimonia di premiazione avrà luogo al Belvedere della cittadina imerese alle 19.20 di sabato 7 maggio.