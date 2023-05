Alessio Profeta al via della Targa Florio Ciar su Skoda Fabia Rally2

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Dopo un periodo di stop Alessio Profeta torna ad indossare tuta e casco, per salire a bordo della Skoda Fabia Rally2 gommata Pirelli in occasione del Rally Targa Florio. Dopo un periodo sabbatico, Alessio Profeta ha ceduto al richiamo de "la cursa" e tornerà a guidare sulle iconiche strade siciliane, che hanno fatto innamorare tanti appassionati. Per riprendere il giusto feeling in abitacolo, svolgerà una sessione di test in provincia di Palermo nei giorni antecedenti alla gara, che gli permetteranno di effettuare le prime regolazioni sulla vettura costruita a Mladá Boleslav.

“Mi sono preso un periodo di pausa dalle corse lo scorso anno, salvo poi ritornare al volante al Rally di Sperlonga - ha commentato Alessio Profeta -. Il richiamo della Targa Florio non mi lascia indifferente, è una gara con un grande fascino, che ogni appassionato di rally vorrebbe e dovrebbe disputare almeno una volta nella vita. Ho corso in tutta Italia, ma il calore del pubblico della Targa non lo eguaglia nessuno. Al mio fianco ci sarà Rosario Merendino, con cui ho già condiviso in altre gare l’abitacolo, mentre la Skoda Fabia Rally2 sarà quella del team di H Sport. L’idea è chiaramente quella di far bene e dare il massimo. Tranne una, conosco le prove, quindi sarà importante trovare da subito il giusto set up della vettura e provare a divertirci sulle strade di casa":

La corsa prenderà il via giovedì 4 con verifiche e ricognizioni per poi passare alla fase guidata il venerdì con shakedown di mattina e poi partenza da Palermo da Palazzo dei Normanni il pomeriggio, per poi dirigersi sulla prima e unica speciale di giornata. Il sabato saranno poi le otto speciali a decretare il vincitore dell’edizione numero 107 con arrivo a Termini Imerese al Belvedere.