Al Castellammare calcio il big match di Serie C, vittoria pesante in casa del Palermo c5 e primato solitario

Vittoria del Castellammare Calcio di Maurizio Battaglia nel big match di giornata del Tocha Stadium, 6-0 in trasferta sul campo del quotato Palermo C5. Grande gruppo quello di Alice Galante oggi nel match giocato con sole cinque giocatrici , causa infortunio di Martina Mancuso uscita dal campo dolorante dopo 15 minuti del primo tempo e causa anche le numerose assenze nel roster rossoblù. Vittoria meritatissima per il roster di coach Maurizio Battaglia nel big match contro il forte Palermo C5 di Salvo Messeri che ha giocato bene soprattutto nella fase iniziale del match colpendo anche un legno e grazie anche alla strepitosa parata del portiere ospite Marilena Orlando che toglie dal set un pallone destinato in rete. Prima frazione decisa nella parte finale grazie al diagonale preciso di Benny La Mattina e al rasoterra teso e potente di Miriam Battiata. Gara giocata con grande personalità e carisma con grande prova di tutti da Marilena Orlando, Alice Galante, Benny La Mattina ,Miriam Battista, Manuela Cottone e fino a quando e' stata in campo anche Martina Mancuso.

Nella ripresa allungano le ospiti grazie alle altre marcature di Benny La Mattina(migliore in campo) e al gol di Manu Cottone. Una vittoria importante che porta il Castellammare Calcio da solo in vetta alla Classifica imbattuto con 9 punti in tre gare.

Serie C Regionale Girone Interprov PA/TP

ASD Palermo C5 - CASTELLAMMARE CALCIO = 0-6 (0-2)

Le Formazioni in campo:

ASD Palermo C5: Arusa,Bevilacqua,Caccamo,Carollo,Ciminna,Corsetti,DiGirolamo,Giannusa,Guida,Patti,Schillaci,Todaro. ALL. Salvo Messeri

CASTELLAMMARE CALCIO: Orlando,Galante,Cottone,Battiata,La Mattina,Mancuso. ALL. Maurizio Battaglia. -Arbitro: Mirko Petrotta di Palermo -Marcatori: 23 pt La Mattina (C), 25 pt Battiata (C); 3 st La Mattina (C) , 4 st La Mattina,10 st Cottone (C),28 st La Mattina (C).

Campionato Regionale Serie C - I Risultati 3° Giornata: Santa Maria Dayna Marineo - Libertas TP = 2-0, Palermo C5- CASTELLAMMARE CALCIO = 0-6, Real Sports Cefalù - Terrasini Paese Di Mare = 8-0,Marsala Femminile - Football Castellammare= 1-13.

La Classifica 3° Giornata: CASTELLAMMARE CALCIO p 9, Palermo C5- Santa Maria Dayna Marineo - Real Sports Cefalu' - Football Castellammare p 6; Lib Trapani p 3 ; Terrasini Paese Di Mare - Marsala Femminile : p 0 Andrea Dieli Area Comunicazione Castellammare Calcio