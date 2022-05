A Piana degli Albanesi torna la canoa con la Tecnonaval team canoa a.s.d.

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nella giornata di ieri 19 Maggio 2022, presso il Comune di Piana degli Albanesi, il Sindaco Rosario Petta ha ricevuto il Dirigente e Direttore Sportivo della TECNONAVAL TEAM CANOA A.S.D. Adriano Palazzotto. Presente anche Angela Natoli, consulente del Sindaco e promotrice di "Una giornata al lago", evento promozionale "avviamento alla pratica sportiva della canoa, attività rivolte anche a bambini con disabilità", che si svolgerà il 28 Maggio 2022 presso il Lago di Piana degli Albanesi, coinvolgendo le Scuole e l'intera comunità. Saranno presenti anche la Cooperativa "Incastri creativi" e "Motonautica Arbereshe a.s.d.". Dopo lunghi anni, sul più antico e più grande bacino artificiale della Sicilia, torna protagonista la canoa. Attività fortemente voluta dalla Giunta Comunale e dal Sindaco: una delle tante iniziative che mirano a riportare la canoa, le competizioni agonistiche di canoa ed il turismo sportivo, nella bella località di Piana degli Albanesi. La pratica della canoa e del kayak ha in sé una forte vocazione turistica ed ambientale. In mare, sui fiumi e sui laghi è possibile esplorare le bellezze del territorio collegate all'acqua. Vivere la natura nella sua interezza, ad impatto zero e da un punto d'osservazione sicuramente unico è obiettivo d'intenti della TECNONAVAL TEAM CANOA A.S.D. e dell'Amministrazione Comunale di Piana degli Albanesi.