A Palermo il gran finale della quarta edizione italiana del Red Bull Half Court, il torneo di basket 3 contro 3

È il momento del gran finale per la quarta edizione italiana del Red Bull Half Court, il torneo di basket 3 contro 3 che vede confrontarsi i migliori streetballers a livello internazionale. I 16 tornei di qualificazione disputati in città quali Milano, Torino, Genova, Bologna, Venezia, Roma, Firenze, Cagliari, Napoli, hanno dato il pass alla finalissima per il titolo a 16 squadre maschili e 8 femminili. La sfida decisiva si terrà sabato 27 luglio nella piazza antistante il Teatro Politeama Garibaldi di Palermo, punto di riferimento della cultura e dell’arte del capoluogo siciliano, che per una serata diventerà un’arena bollente di passione ed emozioni, sui quali le squadre si daranno battaglia fino all’ultimo possesso per la vittoria del titolo italiano. Per la prima volta, le sfide della finale nazionale del Red Bull Half Court si giocheranno su una pavimentazione sportiva attenta all’ambiente, realizzate in gomma riciclata da Pneumatici Fuori Uso. Grazie ad Ecopneus, principale società senza fini di lucro in Italia per il riciclo degli pneumatici fuori uso, verrà allestito un campo da gioco modulare innovativo che protegge le articolazioni e riduce l’affaticamento muscolare dei giocatori, garantendo una migliore esperienza di gioco. Questo il programma di massima: dalle ore 17.00 inizieranno le partite, con i turni di qualificazione seguiti dalle eliminazioni dirette e infine dalle finali maschile e femminile, con successive cerimonie di premiazione. Tra un turno e l’altro, l’intrattenimento prevederà spettacoli di break dance e musica dal vivo targati Red Bull. La posta in palio è altissima: i vincitori, infatti, parteciperanno alla finale mondiale, in programma quest’anno a New York, nella quale si affronteranno le squadre vincitrici dei tornei Nazionali di Red Bull Half Court, che nel 2024 abbracciano 21 Paesi in 5 continenti. L’obiettivo per gli italiani sarà bissare la storica impresa del 2022, quando uscirono trionfanti dal torneo maschile, imponendosi contro il Giappone nello scenario mozzafiato delle Piramidi di Giza, in Egitto. L’evento avrà anche un importante risvolto sociale: Red Bull ha infatti sostenuto, in collaborazione con il Comune di Palermo, la ristrutturazione di un campo sportivo polivalente, presso l’antica torre dell’acqua nel quartiere palermitano dell’Albergheria, uno dei più ricchi di storia e vitalità della città. Un lascito concreto per lo sport e l’aggregazione giovanile nella comunità locale, i cui lavori inizieranno subito dopo la finalissima di Red Bull Half Court 2024. "Questo campo in gomma riciclata, palcoscenico delle finali nazionali del Red Bull Half Court, dimostra concretamente come gli Pneumatici Fuori Uso possano trasformarsi in una risorsa preziosa per lo sport e per l'ambiente. Un esempio virtuoso di economia circolare che offre ad atleti e pubblico l'opportunità di vivere un'esperienza sportiva diversa, all'insegna della sostenibilità e dell'innovazione." – Ha dichiarato Giuseppina Carnimeo, Direttore Generale di Ecopneus. L'evento è stato patrocinato dal Comune di Palermo.