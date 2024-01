Sei ore di corsa immersi nella natura, terza edizione del "Menzel winter trail"

Un trail running con un percorso ad anello della lunghezza poco più di 8 chilometri e con un dislivello positivo di 500 metri. Per 6 ore sarà il percorso gara degli iscritti alla "6 ore Menzel winter trail". Una "pazza" idea giunta alla sua terza edizione e sposata dalla Marathon Misilmeri del presidente Alessandro Sole. Si tratta di una gara che metterà a dura prova la resistenza dei partecipanti che affronteranno individualmente la gara ma anche degli staffettisti. Una sfida nella sfida chilometro dopo chilometro, giro dopo giro. Unica novità dell’edizione 2024 la "base vita" che sarà posta al campo sportivo "Giovanni Aloisio" di Piano Stoppa, a Misilmeri.

Dal campo sportivo sarà dato lo start e il finish della gara e, al termine di ogni giro, verrà preso il rilevamento cronometrico. Sempre al campo sportivo gli staffettisti potranno darsi il cambio, rifocillarsi o riposarsi il tempo che basta per ripartire. A rendere unica la gara la possibilità per tutti i concorrenti di completare almeno un giro per andare in classifica. "6 ore Menzel winter trail". Dopo lo start la gara si dirigerà verso il complesso boschivo di Montagna Grande. Tanti single-track, poco spazio all’improvvisazione, ma la fatica sarà ripagata dallo splendido scenario che offre il percorso con il panorama del golfo di Palermo e di Cefalù e la vista sulla piana del Kaki di Misilmeri, a Piano Stoppa.

A disposizione di tutti i concorrenti un abbondante ristoro con piatti caldi, minestrone, zuppa di ceci, patate, frutta e bevande energetiche. Ad ogni iscritto l’esclusiva felpa della “6 ore”, una medaglia e tanti premi per chi si piazzerà prima nella classifica individuale e a staffetta. Ai nastri di partenza i più forti atleti siciliani della specialità, sia al maschile che al femminile. Nutrita la partecipazione della società organizzatrice. Ad oggi la novità più bella è la presenza di Monica Casiraghi, campionessa mondiale di ultramaratona (100 km) nel 2003 a Taiwan che, nello stesso anno, in Russia, ha stabilito il record italiano percorrendo i 100 chilometri in 7 ore e 28 minuti. Per le iscrizioni visitare l'apposita pagina sul sito web Smartcrono.net.