Favorita parkrun taglia il traguardo delle 300 edizioni

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Parkrun è una corsa o camminata di 5 chilometri gratuita che si ripete ogni sabato alle 9 al parco della Favorita, in questo caso, al parco Uditore e al Foro italico. In Italia ci sono 17 parkrun e nel mondo ce ne sono oltre i 1.400 in 22 paesi e 5 continenti. La parkrun è stata fondata in UK a Londra presso Bushy park nel 2004 da Paul Sinton-Hewit che ha ricevuto un riconoscimento importante in Inghilterra, per i suoi servizi allo sport di base.

La parkrun di Favorita è nata nel novembre di 6 anni fa e si svolge ogni sabato puntualmente grazie all'impegno sei suoi volontari. Si tratta di un evento inclusivo perché coinvolge tutti, ciascuno partecipa come vuole: correndo, camminando o con il cane. E' un'iniziativa che aiuta mantenersi in forma e a instaurare buone relazioni sociali. In Uk è consigliata dai medici come terapia per mantenersi sani e in forma. Inoltre esiste un turismo parkrun costituito da gente che sceglie i siti da visitare sulla base degli eventi parkrun che troverà. Qui in Favorita sono arrivati molti turisti da tutte le parti del mondo. Questo fatto ha dato visibilità al parco e rientra tra le iniziative di riqualificazione della Favorita.