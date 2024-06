Terzo Historic car meeting: appuntamento a Palermo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Fiat 500 Club Italia, con sede a Garlenda, in Liguria, conta 25.000 soci nel mondo, di cui circa 220 su Palermo e 3500 nella sola regione Sicilia. Durante l’anno vengono organizzati dal Coordinamento di Palermo dei raduni in Fiat 500 con finalità turistico – sportive e culturali creando sinergie con gli enti territoriali, offrendo così esperienze memorabili ed incentivando il turismo e la cultura dei luoghi.Di tali eventi viene data notizia sulla rivista ufficiale del Club “4 Piccole Ruote” con uscita bimestrale e distribuita a tutti i soci. La sezione di Palermo del Club, coordinata da Vincenzo Siragusa in carica da marzo 2022, svolge anche attività solidali, nei confronti di associazioni, enti, ospedali e scuole in tutta italia, ed è anche testimonial UNICEF. Collabora, infine, con la Polizia stradale per porre la giusta attenzione al tema della sicurezza stradale.Sabato 6 e domenica 7 luglio 2024 la sezione cittadina del Club ha organizzato il 3° Historic Car Meeting, evento attesissimo e molto partecipato, che si svolgerà nel Parco delle Madonie nei comuni di Gangi, Castellana Sicula e Polizzi Generosa. La grande risonanza che ultimamente hanno avuto i raduni e le passeggiate organizzati dal rinnovato Coordinamento di Palermo ha acceso gli animi dei più giovani appassionati del grande mito italiano. Ricordiamo che proprio nel 2022 è nato il gruppo “Giovani in 500” per raggruppare e raggiungere i giovanissimi accomunati dall’interesse per la 500 e vivere la passione attraverso i mezzi e i linguaggi delle nuove generazioni, favorendo sano divertimento e condivisione. In allegato la locandina dell’evento e il programma dettagliato.Il Coordinamento di Palermo è già a lavoro per l’organizzazione del mega raduno di dicembre per difendere sempre questo simbolo dell’italianità nella sua accezione più genuina per cui vale la pena essere orgogliosi che diventa veicolo di messaggi importanti anche dal punto di vista sociale.