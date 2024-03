Concluso il campionato regionale di pole dance e aerea Csen: tanti trofei targati Palermo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Concluso il campionato regionale MEDITERRANEAN POLE DANCE CONTEST di pole dance e aerea Csen che si è tenuto nelle giornate di sabato e domenica 9 10 marzo presso il teatro Jolly. La manifestazione ha avuto un enorme successo di iscritti , 190 gli atleti in gara. La scuola Pole Fitness Palermo capeggiata dall'insegnante Danila Di Simone ha ottenuto un numero molto cospicuo di Podi, facendo si che le atlete portassero in casa palermitana ben 16 coppe. Danila, preparatore atletico , ha lavorato con le ragazze sia per la competizione di pole dance che per quella di aerea specializzandosi nel cerchio . Le atlete della Pole Fitness Palermo hanno varcato chi per la prima volta, chi agoniste da tempo , il teatro con estrema professionalità, distinguendosi come atlete. Tra i podi i primi posti sono stati ottenuti da : gruppo composto da Dalila,beatrice,adriana. calò roberta nel suo singolo,diana bega,arianna bega,aurora albano,chiara crivello ,annalisa lorito , valentina e brigida in double cerchio. I secondi posti sono andati a marina e annalisa (double), sara e virginia (double), chiara barone ,aurora sferrazza e giorgia versace I terzi posti sono stati vinti da corinne arnone,maya puglisi, laura giambalvo. Tra gli atleti Aurora Albano ottiene il premio special come best coreo emotional. Le atlete Valentina e Brigida invece si sono aggiudicate in cerchio double il punteggio più alto della giornata di aerea Gli atleti si prepareranno per le Nazionali che si terranno a Roma a giugno portando la bandiera siciliana in alto. complimenti a tutte le atlete e all'insegnante