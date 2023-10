Rugby, prima domenica di campionato: festeggia Palermo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si è conclusa la prima domenica di campionato per gli atleti di Palermo, Trapani e Marsala, Serie C, Under 18 e Under 16. Tutte le formazioni hanno portato a casa vittorie!! Iniziamo con la Serie C oggi impegnata a Messina contro i Lions, il risultato finale è stato di 71-0 per i ragazzi del Coach la Torre, frutto di 11 mete Virzì 4, Di Caro 2, D'Amato, Cina, Ferrigno, Benfante e Librizzi di cui 8 trasformate tutte da Max Di Fiore. L'U.18, polo sperimentale occidentale che vede insieme la Rugby Palermo, Gli ASD Rugby Elimi Trapani e Asd I Fenici Rugby Marsala conclude la sua gara, sempre in trasferta a Messina contro Messina Rugby 2016 ASD, con il punteggio di 32-22 le mete sono state realizzate da Munafò, Corselli, Messina e Mortellaro, a completare il tabellino 5 piazzati di Corselli. L'U.16 sempre come Polo sperimentale occidentale, ancora insieme ad Elimi e Fenici si è imposta di larga misura sui Rugby I Briganti ASD Onlus - Librino con il punteggio finale di 101-0. (18-0) le mete Fodale (3), De Biase (3), Durante (2)Di Pietra Gas. (2), con una meta; Di Pietra gab., Di Marco, Naccari, Quagliata, Campanella, Oliveri, Genovese e Giacalone. Otto le mete trasformate. Doverosi i ringraziamenti alle società che oggi hanno ospitato le 3 formazioni.

I risultati delle altre gare dei tornei in cui sono impegnate le 3 squadre.

Campionato regionale Serie C Prima giornata ✔️ SYRAKO RUGBY - RUGBY I BRIGANTI CT 23 - 26 (2-4) ✔️ LIONS MESSINA 1971 - RUGBY PALERMO 0 - 71 (0-11) ✔️ RAGUSA RUGBY UNION - UNIONE RUGBY ENNA 67 - 0 ✔️ SAN GREGORIO CATANIA RUGBY - RUGBY MELROSE MILAZZO 33 - 17 (6-3)

Campionato regionale Under 18 Prima giornata ✔️ CUS CATANIA RUGBY - RUGBY I BRIGANTI CT 56 - 0 (10-0) ✔️ MESSINA RUGBY 2016 - RUGBY PALERMO 22 - 31 (4-4) * riposo: SAN GREGORIO CATANIA RUGBY

Campionato regionale Under 16 ✔️ RAGUSA RUGBY UNION - CUS CATANIA RUGBY 0 - 66 ✔️ RUGBY I BRIGANTI CT - I FENICI RUGBY MARSALA 0 - 101 ✔️ SAN GREGORIO CATANIA RUGBY - RUGBY MELROSE MILAZZO rinviata.