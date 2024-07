Calcio a 5, il Mistral Palermo piazza un altro colpo di mercato: arrivaa il brasiliano Alex Basso Cobo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Come già preannunciato nei canali social della società il Mistral Palermo presenta un giocatore di livello, Alex Basso Cobo. Le ultime apparizioni in Italia sono nell’L84 e nel Regalbuto. "Alexander Basso Cobo - si legge in un comunicato della società - è ufficialmente un giocatore del Mistral Palermo. Sarà il primo giocatore d'oltreoceano a indossare i colori di casa al Palaoreto. Il brasiliano classe '91 vanta un curriculum di tutto rispetto, tra le ultime squadre ha militato nell'L84 in serie A con il campione del Mondo Cuzzolino. Bienvenido Alex!". Si tratta dell'ennesimo colpo di mercato piazzato dal direttore sportivo Davide Dragna per un roster all'altezza delle aspettative.