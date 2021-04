The Adecco Group partner del Circolo Velico Sferracavallo

L'obiettivo è sostenere l'attività agonistica nel campo della vela in programma per la stagione sportiva 2021/2023

The Adecco Group, leader nei servizi dedicati alla gestione delle Risorse Umane, ha stretto una partnership con il Circolo Velico Sferracavallo (Palermo) con l'obiettivo di sostenere l'attività agonistica nel campo della vela in programma per la stagione sportiva 2021/2023. L'accordo conferma ancora una volta l'impegno del Gruppo Adecco a supporto del mondo dello sport e della valorizzazione dei talenti sportivi, inserendosi in una lunga lista di partnership con enti sportivi che hanno caratterizzato l'attività del Gruppo nelle ultime decadi, come la recente collaborazione con Fondazione Cortina 2021 che ha visto The Adecco Group HR Partner dell'iniziativa. La partnership con il Circolo Velico Sferracavallo, fondato nel 2016 sull'omonimo Golfo in provincia di Palermo e ora sotto la direzione sportiva del velista campione del mondo Francesco Bruni, si basa su una comunione di intenti rispetto all'importanza dello sport e della tutela del territorio e dell'ambiente.

The Adecco Group riporta quindi al centro l'interesse per la vela, dimostrato gia' 10 anni fa in occasione dell'iniziativa "Prendiamo il largo" che aveva visto un catamarano brandizzato Adecco fare il tour dell'Italia, dalla Liguria al Veneto, in compagnia di clienti e dipendenti del Gruppo. Manlio Ciralli, Group SVP Marketing Adecco e Founder @Phyd, ha commentato: "come Gruppo Adecco siamo felici di poter comunicare l'avvio di questa partnership: con il Circolo Velico Sferracavallo condividiamo i valori dello sport e i principi di sostenibilita' alla base della tutela e valorizzazione di questo meraviglioso Golfo. In particolare, grazie ai nostri tre brand Adecco, Spring Professional e Mylia, porteremo a Sferracavallo l'eccellenza del Gruppo nel campo della formazione, dello sviluppo e della valorizzazione del capitale umano, attraverso eventi dedicati a soci e atleti sull'orientamento e tendenze del mercato del lavoro, esperienze di team building, match race e networking".

Giuseppe Giunchiglia, Presidente Circolo Velico Sferracavallo, accoglie con soddisfazione e orgoglio l'avvio di questa collaborazione: "l'interesse da parte del Gruppo Adecco - gruppo così importante che nel recente passato ha sostenuto manifestazioni sportive di altissimo profilo - e' la dimostrazione di quanto il Circolo Velico Sferracavallo si sia ormai strutturato, nel panorama nazionale e internazionale, come una realta' emergente. La condivisione di valori quali l'ecosostenibilità, lo sport, la promozione delle risorse umane e del potenziale del singolo costituisce la solida base di questa collaborazione e, al contempo, il presupposto affinchè i progetti e i programmi del Circolo possano attuarsi. Siamo sicuri che questa partnership contribuirà alla crescita del Circolo Velico Sferracavallo e ad un'accelerazione dell'affermazione dei nostri agonisti nei campi di regata di tutto il mondo nonche' alla promozione delle attivita' sociali e culturali nel nostro territorio".

The Adecco Group ha già ricoperto un ruolo di primo piano nel sostenere importanti eventi sportivi in Italia e nel mondo, come le Olimpiadi Invernali di Torino 2006, quelle di Londra 2012, l'Europeo di calcio del 2000 in Belgio e Olanda, la sponsorizzazione, a piu' riprese dai primi anni 2000 a oggi, della Davis Cup di tennis maschile, fino alla collaborazione con il Coni per l'Athlete Career Programme, la partnership con l'Olimpia Milano e la recente partnership con Fondazione Cortina 2021. Il Circolo Velico Sferracavallo, dal suo anno di fondazione a oggi, ha già ospitato team italiani e internazionali per allenamenti e competizioni che hanno restituito al Golfo la sua originaria vocazione. La Società Sportiva nasce dal desiderio di promuovere lo sport della vela insieme all'obiettivo di dare nuova vita al territorio e alle attività del Golfo, con opere di bonifica dell'area, iniziative di ricerca e corsi di formazione, lavorando a contatto con Istituzioni, Soprintendenza del mare e associazioni.