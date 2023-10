Il Palermo in trasferta a Modena e l'abbraccio tra Luca Toni e Corini: "Siete la storia rosanero"

"Ciò che ti unisce di più non ti lascerà mai". Con queste parole la squadra del Palermo condivide la fotografia che immortala insieme Luca Toni ed Eugenio Corini. Uno scatto che testimonia la grande amicizia tra i due campioni, che si sono incontrati a Modena prima della partita della squadra che li ha legati per sempre.

Anche la scorsa stagione l'ex bomber rosanero non aveva perso l'occasione per salutare l'amico con cui ha condiviso stagioni di successo in campo. Corini e Toni, infatti, hanno giocato insieme nel 2004 quando per i rosanero allora guidati da Guidolin con Zamparini presidente arrivò la promozione in serie A.

Non sono mancati i commenti dei tifosi che sono tornati indietro nel tempo con una semplice fotografia. "Ho la pelle d'oca a vedervi insieme" scrive Simone, "Non sto piangendo, mi è entrata una punizione di Corini con colpo di testa di Toni nell'occhio" scrive Ciccio. E poi ancora "Sembra ieri, eppure l'ultima volta che ci avete fatto gioiere ed emozionare al Barbera era maggio 2005. Siete per sempre nella storia rosanero".