Calcio a 5, nasce il Real Termini Futsal

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

E' nata a giugno una nuova realta’ sportiva a Termini Imerese, infatti l’ ex dirigenza dello Sporting Termini Futsal (societa’ sportiva che ha militato lo scorso anno nel Campionato Provinciale di Calcio a 5 di Serie D) sceglie di fare un passo in avanti e creare una società tutta nuova...il Real Termini Futsal di cui fanno parte Matteo Gelardi Presidente, Vincenzo Farina Vice Presidente Salvatore Raia Direttore Generale, Luigi Urso Direttore Area Tecnica, Marco Passantino Team Manager e Davide Boscarino Addetto Stampa. La nuova società dopo una lunga trattativa è riuscita ad acquisire il titolo sportivo del Real T Bellaville e quindi parteciperà al massimo campionato Regionale di Serie C1 di C5.

Il Real Termini Futsal è riuscito a riportare il nome della Città di Termini Imerese ad alti livelli nell'ambito di questa disciplina sportiva assente già da molti anni nella nostra cittadina. Il sodalizio Imerese non ha perso tempo ,infatti dopo pochi giorni ha sposato il progetto anche Rosario Mercanti il riconfermato tecnico palermitano della passata stagione insieme al nuovo direttore sportivo Carmelo La Fata, persona di grande spessore ed esperienza calcistica ex Real Cefalu' e ad Andrea Dieli che gestirà insieme a Davide Boscarino l' Ufficio Stampa. Entusiasta il Presidente Matteo Gelardi che non sta sulla pelle per iniziare la prossima stagione: “Una società nuova con dirigenti esperti e con le idee chiare che hanno nel cuore lo sport ma soprattutto la nostra città. Si, sara’ un torneo difficile ed impegnativo con varie Squadre forti. Cercheremo di farci trovare pronti e di far bene, il nostro obiettivo e' centrare al nostro primo anno una tranquilla salvezza. Giocheremo le nostre gare interne il sabato pomeriggio alle ore 17.00 al Palasport “Cristoforo Consales” di Termini Imerese, attendiamo tanta gente che venga a tifare e a sostenere la nostra squadra, i nostri colori sociali saranno giallo-rossi".

Il Presidente Matteo Gelardi sottolinea inoltre l importanza di una vera Campagna di Comunicazione e di Sensibilizzazione con i cittadini privati e Commercianti di Termini Imerese e non, affinché si possa creare un connubio Società Sportiva-Tifosi e che ciò possa essere un volano di sviluppo sociale-sportivo sia nel presente, ma sopratutto in prospettiva futura. Termini Imerese ha sempre avuto una tradizione calcistica sia nel calcio a 11 che nel calcio a 5 , speriamo sia noi che lo Sporting Termini (che quest anno parteciperà al campionato di Promozione) di riportare il calcio che conta a Termini Imerese. Da circa un mese la Dirigenza lavora al Futsal Mercato per completare il roster a disposizione di coach Mercanti ,in vista dell’inizio del Campionato di Serie C1 previsto per sabato 26 Settembre.

A tal proposito la compagine realina e' stata inserita dalla L. N. D. - C.R.Sicilia, nel Girone A insieme alle formazioni della Provincia di Palermo e Trapani. Intanto per quel che concerne il Futsal Mercato dalla Dirigenza termitana sono stati centrati alcuni obiettivi di primo ordine quali l’arrivo di Gianluca Perdichizzi, il portierone palermitano classe 1986 grande esperienza da ben 17 anni, ex Pgs Villaurea e di Mario Molinaro il forte centrale palermitano classe 1987 proveniente dal Palermo C5. A seguire sono state ufficializzate le riconferme di Mirko Restivo, Giuseppe Torrente,Marco Ruffino e Federico Mantia. Inoltre a seguire gli arrivi di Silvio Sanna e Mattia Di Maio i due Under terribili provenienti dal Real T. Bellaville. Fondamentali anche gli arrivi di Davide Cassar e del portiere "Under"Salvatore Farina entrambi provenienti dallo Sciara. Importante l arrivo di Dario Cirrincione altro terribile Under laterale offensivo proveniente dal Real T.Bellaville e le conferme di due calcettisti provenienti dallo Sporting Termini, Giorgio Lembo icona del Futsal termitano nonché forte universale e Davide Sciortino laterale offensivo. Intanto da Martedi’ 11 e’ iniziata in Sede la preparazione agli ordini di mister Mercanti al centro Sportivo Torracchio Sport Center in vista dell esordio in Coppa Italia previsto sabato 5 Settembre, i realini sono inseriti nel Quadrangolare D insieme alla Olimpia Casteldaccia, Apd Città di Leonforte e Pgs Vigor San Cataldo.