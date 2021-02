Marineo, Asd Santa Maria della Dayna: pomeriggio alla scuola calcio coi piccoli e la squadra femminile

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Una bellissima giornata trascorsa in una Scuola calcio di avanguardia e di innovazione, parliamo dell' ASD Santa Maria Della Dayna a Marineo, percorro quei 34 km che dividono la mia Palermo,raggiungendo tramite lo scorrimento veloce Palermo-Agrigento, imboccando la rotatoria di Bolognetta dirigendomi nella simpatica cittadina denominata dai siciliani Marine'.

Ad accogliermi coach Vincenzo Mastropaolo, grande persona a livello umano e bravo allenatore, scambiamo i convenevoli di rito, il tempo di sorseggiare un buon caffè fumante e ci avviamo al campo sportivo per seguire gli allenamenti in programma. Arrivati nel bellissimo Impianto sportivo,un vero gioiello in erba sintetica,trascorro la seduta di allenamento in maniera rilassante ,si respira aria pulita qui con i piccoli calcettisti Under 8 di coach Maurizio Ingui'. Maurizio mi concede una bella intervista dove mi parla del bellissimo progetto già avviato in seno alla scuola calcio affiliata con il Modena Calcio...un gemellaggio oramai da vari anni come mi spiegano più tardi anche Alfredo Bianchi (fratello del compianto Onofrio) che insieme a Rosario Mastropaolo sono gli Scouting del Modena Calcio, tanti progetti in cantiere e in prospettiva futura l' iniziativa "Un' estate in gialloblù".

Rosario esperto addetto ai lavori a livello Regionale e Nazionale ed e' anche CT Management Scouting Accademy Francesco Totti.....insomma Marineo sportiva guarda al futuro affinché possa esserci un volano di sviluppo per i piccoli atleti proiettati chissà....... al grande salto nel Calcio che conta. Incontro finalmente il Presidente Giovanni Scelsi una bravissima persona dai grandi Valori dello sport, un Ragazzo serio, in gamba, molti sacrifici tra lavoro e sport, Giovanni ha le idee chiare,carattere e personalità, mi illustra ai microfoni il Progetto avviato da Onofrio Bianchi e sopratutto la filosofia del calcio basata sul reale valore dello Sport sano e pulito per tutti i tesserati. Giovanni molto entusiasta ci parla delle varie categorie presenti in seno alla sua creatura sportiva e dei lavori in atto per la definizione del campo di calcio a 5.

Proseguendo la mia visita, ho piacevolmente seguito i piccoli calcettisti della categoria Under 10, qui sentiamo la voce determinata di coach Vincenzo Mastropaolo carico,pronto,scattante, per correre e incitare i suoi piccolini, tanti di loro ci sanno fare, già visti all'opera nel CSI prima dell' emergenza covid 19. Al campo una bellissima novita', la chicca del Settore Giovanile Femminile di Futsal, piccole calcettiste crescono,non solo atlete di Marineo ma anche dell' hinterland seguite dalla brava coach Federica Barbaccia. Insomma Marineo non e' solo calcio a 5 maschile, il Futsal rosa da qualche anno e' diventato il fiore all occhiello dell' ASD Santa Maria della Dayna. Da seguire sono i calcettisti degli Under 12 di mister Gabriel Arnone e Gianni Tuzzolino che insieme ai calcettisti degli Esordienti di mister Ciro Greco corrono divertendosi in maniera spensierata, si sono creati due gruppi molto interessanti.

Infine la bellissima realtà della 1° Squadra di Futsal Rosa,le ragazze si allenano senza sosta con il Preparatore atletico e i due mister Saverio Maneri e Vincenzo Mastropaolo ,tra un esercizio e l altro, pronte per una battuta e un sorriso,questo e' il giusto spirito, la nostra squadra innanzitutto e' soprattutto una bella Famiglia. Parlando con il capitano Maria Emilia Lo Proto a microfoni spenti, c'è tanta voglia e trepidazione di ricominciare a giocare le amichevoli e soprattutto le gare agonistiche CSI e la tanto sospirata Serie D(mai iniziata causa emergenza covid 19)……..poi i saluti finali e alle 21.30 siamo gia' tutti a casa.....alle 22 purtroppo inizia il coprifuoco. Una cosa e' certa,senza ombra di dubbio, e' stata una bellissima giornata di sport trascorsa in una bellissima realtà Sportiva grazie all' ASD Santa Maria Della Dayna!!! Potete visualizzare il Filmato completo sul Channel You Tube al link : https://www.youtube.com/watch?v=Z8tyIALnMAw Andrea Dieli