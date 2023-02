L'Asd San Gregorio Papa compie 50 anni

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Martedì 21 febbraio 2023 l'Associazione sportiva dilettantistica San Gregorio Papa di Palermo compie 50 anni (costituita il 21/02/1973 in notaio Leto di Palermo). Attualmente partecipa al campionato regionale di calcio a 5 serie C/2 indetto dal Comitato Sicilia della Figc e gestisce una scuola calcio.

In passato ha svolto la propria attività anche nelle discipline di calcio a 11, ciclismo e pallavolo. Nel calcio a 5, nella stagione sportiva 2001/2002, ha vinto il campionato regionale, la Coppa Sicilia e la Supercoppa partecipando l'anno successivo al campionato nazionale di serie B. In quell'anno un nostro calciatore, Marco Torcivia, è stato convocato nella nazionale under 21.

L'attuale presidente è Franco Aricò che nella stagione sportiva 1997/98 è stato insignito della benemerenza sportiva nazionale della Lnd dellla Figc.

Nelle foto allegate: l'attuale logo, il vecchio logo con la fontana e il campanile della piazza Barone Turrisi di Boccadifalco, la prima squadra di calcio a 11 nel 1974 con la prima maglia giallo-rossa, l'attuale presidente e socio fondatore Franco Aricò