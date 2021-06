Auto storiche, cultura e solidarietà: al via il XXX Giro di Sicilia

Dopo diversi mesi di “buio” per il mondo degli eventi, a causa della Pandemia, si riparte alla grande perché grande è la voglia di tutti di ritornare alla normalità, alla spensieratezza, alle passioni autentiche come quella del motorismo storico. Martedi 8 giugno nella splendida cornice del Parco Villa Airoldi Golf Club di palermo, alle ore 10,30, si terrà la conferenza stampa di presentazione della manifestazione del Veteran Car Club Panormus, organizzatore della rievocazione del Giro Di Sicilia, gara automobilistica ideata da Vincenzo Florio nel 1912, che può annoverarsi tra le corse più antiche al mondo.

La manifestazione per la sua valenza internazionale è stata inserita dall’ASI nella top ten “Circuito Tricolore”, format patrocinato dal Ministero del Turismo. “La XXX edizione del Giro Di Sicilia, dichiara il Presidente del Veteran Car Club Paormus Dott. Antonino Auccelo, saprà regalare a tutti i partecipanti un ritrovato entusiasmo all’insegna del motorismo storico, un viaggio nella cultura e nella storia della Sicilia, da quella più autenica a quella meno conosciuta. Oltre ai luoghi di interesse internazinale quali Cefalù, Taormina, Etna, Caltagirone, Agrigento, Scala dei Turchi, Gibellina, il percorso prevede soste in siti “unici” quali Grammichele, Partanna, Piedimonte Etneo, Ucria, Randazzo, Santa Agata Di Miitello, Motta Santa Anastasia”.

La XXX edizione sarà condita da vari trofei tra i quali quello dedicato alla madrina del Giro di Sicilia Costanza Afan De Rivera Costaguti, scomparsa lo scorso settembre 2020, previsto il 10 giugno, e a seguire quello intitolato a Roberto Pirera, cultore del motorismo storico, vittima del Covid.

Anche quest’anno presente la fiat 600 anni 60 modificata per paraplegici per porre l’attenzione al tema della disabilità, un evento sociale “ Vivere un Sogno” per abbattere le “ vere” barriere della diversità previsto il 9 giugno nel circuito di Montepellegrino. Lo stesso equipaggio del 2018, formato da Ninni Gambino e Pietro Boncimino, sarà nuovamente su strada. Una esperienza che permetterà un’altra volta di veicolare il vero messaggio della disabilità che non teme nessuna barriera se non quella mentale.

Nuova sinergia quella con l’Associazione Teniamoci per Mano onlus. Il progetto nazionale la “ Maratona del Sorriso” prevede vari appuntamenti; a Palermo dal 7 al 13 Giugno anche gli appassionati del motorismo storico potranno fare una donazione, un libero contributo con lo scopo di supportare gli ospedali attraverso l’acquisto di macchinari, aiutare i bambini e le famiglie grazie anche alla clown terapia.

Alla Conferenza stampa saranno presenti, oltre al Presidente del Veteran Car Cub Panormus,Dott. Antonino Auccello, e al Direttore della Manifestazione Mario Cuccia, il Vice Presidente della Regione Onorevole Gaetano Armao, l’Assessore al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana Dott. Manlio Messina, Il Dott. Salvatore Requirez, cultore del motorismo storico e scrittore, l’equipaggio Gambino/Boncimino, il Presidente dell’Associazione “Teniamoci per Mano onlus”, il Maestro Salvo Manuli, curatore artistico dell’evento.