Decima gara podistica a tappe a Ustica

Eccoci qui con la decima edizione della gara per podisti e Camminatori. malgrado le tante incertezze e le difficoltà che quest'anno hanno segnato la vita di tutti noi, abbiamo deciso di non perdere l' appuntamento con la tradizione e con gli appassionati di podismo . Nella passata edizione, grazie al nostro ed al vostro entusiasmo, siamo riusciti a fare un edizione veramente straordinaria . La nostra è un edizione a carattere nazionale ma stiamo lavorando per allargare l' orizzonte e invitare atleti ed accompagnatori anche fuori dai confini nazionali. Potrete dare appuntamento ai vostri amici sulla meravigliosa isola di Ustica dal 19 al 25 luglio per ritrovarvi in sicurezza a fare delle bellissime vacanze e condividere la passione per lo Sport ( corse e camminate). Vi terremo aggiornati su tutte le novità ( intrattenimento , viaggio, soggiorno , card sconti , ecc ) anche attraverso la nostra fan page di facebook https://www.facebook.com/Giropodisticoustica NOVITA!!! Per rendere unico il vostro soggiorno nella nostra accogliente isola, quest'anno a partire dai giorni in cui si svolgerà la gara sino a Settembre, lo studio L'Abbate, studio di Fisioterapia, Riabilitazione, Massoterapia e Posturologia palermitano, porterà ad Ustica la sua esperienza professionale offrendo un servizio massaggio in due delle location d'eccellenza dell'isola: Ailanto Park e la Rosa dei Venti. Immagina un massaggio su un tramonto mozzafiato vista mare, la musica, l'aperitivo giusto, l'atmosfera estiva di chi desidera un pò di tempo per sè, desidera che il tempo rallenti abbandonando i pensieri. ​ Ustica non ha bisogno di presentazioni, ma quest'anno crediamo proprio sarà un estate indimenticabile...

Per Maggiori info sui massaggi: Instagram: lartedelmassaggio daniele.gambino_lifecoach cell. 3881734355 laurafisioterapista cell. 3383696923 Un caloroso abbraccio ( per adesso solo virtuale ) da Gigi e Mimmo e da tutto il comitato organizzatore del Giro Podistico a tappe Vi aspettiamo ad Ustica