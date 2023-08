Prima Supercoppa "Parco delle Madonie", memorial Pietro Paolo Brucato

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

1^ SUPERCOPPA "PARCO DELLE MADONIE" Memorial Pietro Paolo Brucato Sabato 19 Agosto 2023 ore 16:00 Campo Comunale di Petralia Sottana. L'iniziativa sportiva, promossa dall'Ente Parco delle Madonie, in collaborazione con la FIGC - Lega Nazionale Dilettanti Sicilia, il Comitato Italiano Paralimpico Sicilia- Delegazione di Palermo, la Fondazione Torneo delle Madonie e il Comune di Petralia Sottana è stata presentata ufficialmente ieri pomeriggio a Palazzo Pucci Martinez. Durante la conferenza stampa è stata svelata la coppa ed effettuato il sorteggio per gli accoppiamenti delle squadre partecipanti. Presenti il Commissario straordinario dell’Ente Parco delle Madonie Salvatore Caltagirone, il presidente della F. I. G. C. - Lega Nazionale Dilettanti Sandro Morgana, il Presidente del Comitato Paralimpico Sicilia Stefano Saitta, il sindaco di Petralia Sottana Pietro Polito e Giuliano Brucato, figlio del compianto Pietro Paolo a cui è dedicato ed intitolato il Memorial.

Programma gare: 1) Prima gara ore 16:00 A.S.D. SUPERGIOVANE CASTELBUONO vs F.C.D. CITTÀ DI CASTELLANA 2) Seconda gara ore 17:00 A.C. GERACI vs POL. LASCARI-CEFALÙ 3) Terza gara ore 18:00 Finale terzo e quarto posto 4) Quarta gara ore 19:00 Finale primo e secondo posto. PREMIAZIONE

Nello stesso pomeriggio di ieri la Coppa è stata esposta a Cefalù e nei prossimi giorni a: Castelbuono, Castellana Sicula e Geraci, gli altri comuni partecipanti alla manifestazione calcistica, per rientrare il 18 e 19 Agosto a Petralia Sottana.