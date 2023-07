Sicilia: 5 spiagge da non perdere e cosa visitare

La Sicilia è una delle mete più visitate in estate, per le sue bellissime spiagge incontaminate, il cibo e i paesaggi mozzafiato. Per non parlare poi del mare, che con le sue acque azzurre e cristalline rappresenta la meta perfetta per le tue vacanze per l’estate 2023. Se stai organizzando il tuo itinerario, ecco tutte le spiagge più belle in Sicilia.

1. San Vito lo Capo

Le sabbie bianche incontaminate e lo splendido sfondo di una montagna rocciosa, che si protende drammaticamente nel mare sono solo un paio di motivi per andare in la spiaggia di San Vito lo Capo, dove tutta l'atmosfera tropicale della Sicilia occidentale, vicino a Trapani, ti coinvolgerà in uno splendido abbraccio.

2. Scala dei Turchi

Vicino Agrigento c’è la Scala dei Turchi, una montagna calcarea che, nel corso del tempo, il vento e gli spruzzi del mare hanno scolpito per formare quelli che sembrano dei veri e propri enormi gradini. C'è una lunga spiaggia sabbiosa, la roccia bianca naturale e il mare blu rendono questo posto davvero un luogo mozzafiato.

3. Riserva naturale orientata Torre Salsa

Questa riserva naturale gestita dal World Wide Fund for Nature (WWF) è frequentata da falchi pellegrini e tartarughe marine, che qui si riproducono. Le orchidee selvatiche colorano le montagne di rosa e viola, mentre le correnti marine portano pesci da tutto il Mediterraneo. La zona doveva diventare località turistica, ma fu salvata dall'architetto locale Francesco Galia, nato vicino ad Agrigento, ha lavorato per tutta la vita con il WWF e ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali per il suo lavoro. La spiaggia è ancora sconosciuta a molti turisti e non dispone di strutture.

4. Lo Zingaro

La riserva naturale de Lo Zingaro è una meta da esplorare per le sue calette, le grotte e le spiagge lungo il sentiero costiero. Prepara un pranzo al sacco prima di partire, e vai all’avventura per esplorare tutte le meraviglie che questo luogo ha da offrire.

5. Mondello

Quando visiti la vivace e pazza Palermo, fai un giro in autobus di 30 minuti fino ad arrivare alla spiaggia di Mondello per rilassarti, fare un tuffo e gustare incredibili prodotti locali. È una lunga spiaggia sabbiosa con un mare cristallino, affollata nel weekend ma molto più tranquilla durante la settimana. Ci sono molti ristoranti di pesce, con una splendida vista sul mare, dove poter gustare un pranzo a base di prodotti locali e genuini.

