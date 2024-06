In partenza la quarta edizione di uno dei festival di musica jazz più importanti del mondo

Non c’è miglior modo per valorizzare una città, un quartiere o un sito turistico del farlo vivere, creando momenti esperienziali attraverso i quali i visitatori possano percepire, sentire la vera anima, la vera essenza di quel luogo.

Questo compito, non certo facile, spetta alla cultura. Iniziative letterarie, rappresentazioni artistiche e festival musicali infatti riescono, con la loro capacità di toccare le emozioni, a dare valore aggiunto al territorio, dando vita a momenti unici e indimenticabili.

Un Jazz festival unico al mondo

Dal 23 giugno al 7 luglio, per il quarto anno consecutivo si terrà il Sicilia Jazz Festival: nella cornice suggestiva del centro storico di Palermo – in siti quali quali Palazzo Chiaramonte Steri, il Complesso Monumentale Santa Maria dello Spasimo, il Real Teatro Santa Cecilia e il Teatro di Verdura di Villa Castelnuovo – e al Teatro di Verdura di Villa Castelnuovo andranno infatti in scena 72 concerti di cui 8 produzioni con la big band l’Orchestra Jazz Siciliana.

Sono previste, quali peculiarità del festival, prime assolute di produzioni inedite appositamente commissionate, tanti concerti esclusivi con solisti di fama internazionale e le eccellenze dei conservatori siciliani. Una sintesi vincente, insomma, tra big band e giovani musicisti legati al territorio.

Un palinsesto variegato: big e giovani talenti

Il Festival, è il frutto della collaborazione tra l’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, il Comune di Palermo, la Fondazione Orchestra Jazz Siciliana - The Brass Group e i Conservatori di Musica del territorio regionale, e si pone come ulteriore obiettivo il coinvolgimento e la sinergia strutturale tra le istituzioni didattiche regionali, i musicisti del territorio e le maestranze locali.

Il risultato è un cartellone ricco e variegato, che propone attività concertistiche ed esperienze musicali uniche. Sicilia Jazz Festival 2024, infatti, è un momento di crescita sociale, culturale e aggregazione, che grazie al potere inebriante della musica riesce a far scoprire nuovi luoghi valorizzando il territorio e la storia della città di Palermo.

Nel cartellone scorrono così grandi nomi del mondo artistico internazionale che si esibiranno tutti con l’Orchestra Jazz Siciliana come Arturo Sandoval che inaugura il Festival il 23 giugno al Teatro di Verdura, ed ancora Ron Carter il 25 giugno, Philip Lassiter il 27 giugno, Arisa il 29 giugno, Noemi il 1° luglio, Cori Henry il 3 luglio, Veronica Swift il 5 luglio, i Take 6, con ben dieci Grammy Awards, il 7 luglio. Una line up che consacra il Sicilia Jazz Festival 2024 come uno dei più importanti festival mondiali.

Saranno presenti anche quest’anno con svariate esibizioni i dipartimenti jazz dei conservatori “Alessandro Scarlatti” di Palermo, “Arcangelo Corelli” di Messina, “Antonio Scontrino” di Trapani, “Arturo Toscanini” di Ribera e l’istituto superiori di studi di musica “Vincenzo Bellini” di Catania. Un’occasione importante, quindi, per le giovani leve, che hanno la possibilità di esibirsi in uno dei palcoscenici più importanti della musica jazz fianco a fianco con i big della scena internazionale.

Oltre ai momenti musicali, infine, sono previste delle presentazioni di libri e delle rappresentazioni video che avranno come tematica l’importanza della musica jazz quale strumento di espressione artistica e territoriale.